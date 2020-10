Dura historia de vida del Polaco: "Aprendimos a vivir con nada y después Dios nos dio un montón"

El Polaco

El desafío de la noche en Masterchef Celebrity era realizar un plato que les haga recordar su infancia. Antes de ponerse a cocinar cada uno de ellos contó un poco cómo crecieron.

La primera en quebrarse fue Leticia Siciliani que tenía ganas de ir a abrazar a sus papás a quienes no ve por la cuarentena y para "cuidarlos".

Pero, sin duda alguna, la historia de vida más fuerte es la que contó El Polaco, quien de muy chico se hizo cargo de sus dos hermanos y de la casa familiar.

“Mi viejo es mi debilidad, siempre que pude lo ayudé. Él tuvo una vida complicada por un tema de adicciones. Me tuve que poner la familia al hombro. Tuve que cuidar a mis hermanos, darles de comer, llevarlos al colegio. Aprendimos a vivir con nada y el tiempo nos dio todo. A mi viejo lo pude perdonar”, reveló Ezequiel Cwirkaluk.

Su papá, en una entrevista con Ángel de Brito, ya había contado que "él se internó porque yo me interné. Yo estaba con las drogas y el alcohol. Yo me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba. Yo estuve en el Pabellón 1 de Open Door”.

Asimismo, Jorge Carlos expresó que su hijo jamás lo abandonó en su largo proceso de rehabilitación: “Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme. El Polaco me salvó la vida".

"Fui un guerrero, salí adelante como pude, ayudé a mis hermanos, soy el mayor de tres hermanos y como que de chico me tuve que poner la familia al hombro. Tuve que darle de comer a mis hermanos, llevarlos al colegio, y aprendimos a vivir con nada y después Dios nos dio un montón", concluyó.