Eliana Guercio apuntó contra Lionel Scaloni: "Ah, lo sacaron por las dudas”

Eliana Guercio le pegó fuerte a Lionel Scaloni por no convocar a Sergio Romero a la Selección Argentina.

La esposa del arquero del Manchester United respaldó el paso de su marido por el arco de la selección con números y aseguró que lo sacaron "por las dudas".

“Ok, hablamos de números. 96 partidos jugados, 47 con valla invicta, 60 ganados, 23 empatados y 13 perdidos. Avisame cuando encuentres algo parecido así me vuelve el interés. Ah, lo sacaron por las dudas”, escribió la rubia en su cuenta de Twitter.

Además, criticó también a la dirigencia del Manchester United, club donde juega su esposo, porque no le permiten irse a otro club en busca de más continuidad.

"Desde que lo conozco el fútbol es su pasión y su trabajo. Creo que él se merecía la oportunidad de irse a brillar a otro club porque trabaja duro para eso. No me parece profesional y serio que no le hayan permitido irse", indicó en un video que compartió en Instagram.

"Le quiero agradecer a todos los hinchas que manifestaron su amor a Sergio, es el club que más hinchas tiene en el mundo", destacó Guercio.