Emanuel Ortega escrachó a Julieta Prandi llorando por un motivo muy particular

Prandi

Desde que Julieta Prandi y Emanuel Ortega contaron públicamente que estaban juntos no se separaron nunca más. La modelo y el músico pasaron las fiestas juntos en Córdoba y siguen compartiendo el día a día.

Tras volver a Buenos Aires retomaron la rutina pero no dejaron de encontrarse y los fines de semana son para disfrutarlos juntos, mimándose y comiendo rico,

Por eso, Julieta le preparó a su novio un guacamole que hizo de una forma muy especial. "Cuando quedas en evidencia de que no sos muy normalita”, escribió la rubia junto a un video con lentes negros cortando cebolla con lentes negros.

“El guacamole me salió Luxury, jajaja pero los lentes no provocaron el efecto deseado", dijo ya que no paró de llorar cortando la cebolla. "Lloré como desgraciada. Gracias @emanuelortega1 por escracharme. De eso se trata la vida", concluyó la modelo como descripción de ese momento.