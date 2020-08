El emotivo brindis de Mica Viciconte y Fabián Cubero: "Tercer año juntos"

Mica Viciconte Fabián Cubero

En medio del enfrentamiento que mantienen con Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero se dieron un tiempo para celebrar.

En plena cuarentena, la panelista de "El show del problema", El Nueve, y el ex futbolista alzaron la copa por sus tres años de noviazgo.

Mica Viciconte Fabián Cubero

"Tercer año juntos", expresó la rubia en un posteo de Instagram donde se los ve disfrutando de una rica comida y un buen vino.

LEÉ TAMBIÉN: Nicole Neumann contó quién grabó el polémico video de Fabián Cubero y Mica Viciconte

"Hoy celebramos tres años con mi amor Mica Viciconte", expresó por su parte el ex defensor de Vélez Sarsfield con la misma imagen y agradeciendo la comida que le enviaron.

Mica Viciconte Fabián Cubero

Cuando Neumann difundió hace unos días un WhatsApp con su empleada doméstica que involucraba a Viciconte y Cubero, Mica se refirió a esto al aire.

“Fabián está en casa, está bien. Es un padre, que por supuesto se preocupa por la salud de sus hijas, de su familia, de todos", indicó.

LEÉ TAMBIÉN: Mica Viciconte habló tras el fuerte mensaje de WhatsApp que difundió Nicole Neumann

Y agregó: "Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra”.