Nicole Neumann contó quién grabó el polémico video de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole

Hace unos días, Mica Viciconte fue la protagonista de una sorpresiva broma que le jugó Fabián Cubero en su casa y que revolucionó las redes porque la panelista quedó literalmente con los pantalones bajos.

Pero la duda respecto de quien grabó el video quedó flotando en el aire durante estos días. Y este viernes en "LAM", revelaron la polémica que se dio detrás de estas imágenes.

Maite Peñoñori, la cronista del ciclo del Trece, habló con Mica Viciconte para saber si ante las dudas que surgieron, aclaraba si el video fue grabado por alguna de las hijas de Nicole Neumann.

“¿Lo estaba grabando una de las chicas que estuvo de cómplice?”, le consultó. “No, ni idea”, respondió la ex "Combate".

“Porque estaba como bien grabado si se ve”, continuó diciéndole la notera, ante el silencio de Mica. “Fue para divertirse un rato, bah, él, yo no”, expresó Viciconte sobre el video que de todas formas fue censurado con un sticker para que no se viera de más.

Por último, la notera quiso saber si el video fue grabado por algunas de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, por lo que le volvió a preguntar: “No puedo decir quién filmaba por supuesto, pero no, somos grandes please”, cerró Mica.

Finalmente, la modelo reveló quién fue la persona que grabó el video de la polémica: “Fue una de mis hijas”, le dijo Nicole al sitio Ciudad.com.

“Es terrible, no entiendo... Yo ya no puedo dialogar por nada con Fabián, no obtengo respuesta alguna. O en su defecto, días después, siempre negativas. El abogado tiene el tema”, sentenció la panelista de "Nosotros a la mañana".