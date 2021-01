Emotivo mensaje de Gianinna Maradona tras la consagración de Claudia Villafañe en "Masterchef Celebrity"

Gianinna Maradona

Gianinna Maradona compartió un emotivo mensaje en Instagram este mates tras la consagración de Claudia Villafañe en "Masterchef Celebrity", Telefe.

"LA TATA CAMPEONA (since ever!). Tan merecidooooo! Tus nervios de cada día, tus mensajes que tanto esperábamos cuando salías de grabar “hey hey hey” los pedidos de comida de mis amigos, de mi hijo, tus corridas por la ropa, tu angustia por no estar “tanto” con tus nietos", comenzó su mensaje.

"Tu llanto por estar grabando y no llegar a la graduación de Ben. Te abandonamos a mitad del certamen y te obligamos a seguir a no dejarte de nuevo. A permitirte disfrutar de estar en ese hermoso programa que tan feliz te hacía!", siguió emocionada.

Y remarcó: "Tengo mil años y aún sigo aprendiendo de vos, de tu garra, de tus ganas, de tu AMOR INCONDICIONAL que tanto admiro. Lamento que sean pocas las personas como vos pero vuelvo agradecer, AGRADECERTE que seas MI MAMÁ! TE AMO FUERTE y estoy muy orgullosa del PEDAZO DE MUJER QUE SOS!!!!!".

Por su parte, Dalma subió una imagen de las tres juntas: "Siempre con vos! Para siempre los 4 juntos! Gracias Babu! Gracias Tata! LOS AMO!".