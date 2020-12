Entrevista a Labrinth, la mente maestra detrás de la música de "Euphoria": su trabajo con Zendaya, el éxito viral en TikTok y la segunda temporada

El elenco de "Euphoria" junto a Labrinth y el creador de la serie, Sam Levinson.

Labrinth es un cantautor y productor musical británico de 31 años que alcanzó la popularidad gracias a la serie de HBO "Euphoria". La misma sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras navegan por el amor y las amistades en un mundo de drogas, sexo, trauma y redes sociales.

La actriz y cantante ganadora del premio Emmy Zendaya protagoniza el show junto a Hunter Schafer, Jacob Elordi, Algee Smith y Sydney Sweeney.

El rodaje de la segunda temporada estaba pautado para comenzar este año pero por la pandemia de coronavirus se atrasó. Para no dejar a los fans tanto tiempo sin episodios nuevos -la primera temporada se emitió en 2019-, HBO decidió realizar dos episodios especiales "navideños". El primero se emitió el pasado 6 de diciembre (y ya está disponible para ver en HBO GO) y el segundo llegará en 2021, el domingo 24 de enero a las 23 horas.

Los pósters de los dos episodios especiales de "Euphoria".

En la previa a estos episodios y mientras esperamos la nueva temporada -que seguirá explorando la historia de Rue, Jules y compañía-, hablamos con Labrinth, el encargado de ponerle música y letra a las escenas más importantes de la serie.

- ¿Cómo fue tu experiencia creando la banda sonora de "Euphoria"?

Labrinth: "Trabajar en 'Euphoria' fue muy divertido, tuvo sus momentos difíciles, pero fue muy emocionante y divertido. Yo hago toda la música por mi cuenta, no uso una orquesta o a otra persona, así que a veces hay muchas cosas en las que pensar al mismo tiempo y a veces tengo muy poco tiempo para hacerlo. Por ejemplo, necesitamos 25 minutos de música en tres días; eso es difícil, pero me encanta el desafío".

"Euphoria" (HBO).

- Sé que trabajaste junto a Zendaya para crear ese espectacular musical del último episodio, ¿qué nos podés contar sobre eso?

L: "Creé el demo de la canción 'All for us' en mi estudio. Hago música todo el tiempo, hago música por diversión, es básicamente mi vida, así que tuve esta idea y la hice. Sam Levinson, el creador de la serie, había escuchado algunas canciones mías y mi álbum y se enamoró. Él me invitó a participar en 'Euphoria'. Mientras estábamos creando la serie y haciendo la música, Levinson me llamó y me dijo que quería usar ese tema para el final. Zendaya quería cantar unos versos y yo internamente pensaba: 'Esto se está convirtiendo en un sueño'. Después terminó siendo lo que es ahora, una increíble canción y un musical impactante visualmente".

- ¿Vamos a ver alguna otra colaboración con Zendaya cantando o con otros actores del show?

L: "No se resolvió todavía, pero definitivamente habrá algo. Se están preparando muchas cosas hermosas, así que recomiendo que todos mantengan los oídos y los ojos bien abiertos".

- Si hablamos de los episodios especiales y la segunda temporada, ¿qué nos podés adelantar? Va a haber más tensión, tristeza, desamor…

L: "Lo mejor que pueden hacer es simplemente esperar más sorpresas y más emoción. Para la segunda temporada aprendí a organizarme un poco mejor. Cuando empecé tenía tantas cosas en las que pensar al mismo tiempo que era un montón, pero ahora ya estoy mucho mejor".

- "Still Don't Know My Name", una de las canciones de la serie, se volvió un éxito viral en TikTok. Miles de jóvenes se sumaron al challenge y se empezaron a maquillar inspirándose en los personajes de "Euphoria". ¿Qué significa para vos que un tema tuyo suene sin parar en una app como esa y sume millones de reproducciones?

L: "Me parece muy divertido, me encantó la canción y me encantó cuando la hice, así que es muy agradable ver que la gente simplemente se enamora de un tema que conocés".

Labrinth, el creador del soundtrack de "Euphoria".

- ¿En qué otra serie te gustaría participar creando la música? Y si soñamos, ¿te animarías además a actuar en alguna serie? ¿Podríamos ver en un futuro a “Labrinth” como actor?

L: "Me gusta componer, no sé la verdad. Sí te puedo decir que me encantó 'The Mandalorian', la serie del universo de 'Star Wars', suena muy increíble. Soy muy fan de todo eso, me encantaría trabajar en algo así. Actuar... no lo sé. La última vez que hablé con Zendaya me dijo que ella me iba a enseñar cómo hacerlo. Tal vez debería hablar con ella".

- Y la última, ¿cómo pasaste la cuarentena? ¿Dónde estás ahora mismo?

L: "Estoy en Londres ahora mismo, estaba planeando mudarme a Los Ángeles cuando la pandemia comenzó, así que volamos de regreso a Londres. Estuve bien porque afortunadamente mientras tenga música a mi alrededor o tenga una guitarra o un piano, estaré bien. Estoy disfrutando de mi familia, disfrutando de mis amigos, así que en resumen estoy bien y también estuve trabajando, trabajando mucho en la música de 'Euphoria'".