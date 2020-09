Esmeralda Mitre habló de la interna familiar que tiene con sus hermanos: "Me quieren sacar todo"

Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre se sumó a las filosas entrevistas de "Estelita en casa", América donde habló de todo. La actriz se divirtió y dio una clase de actuación a Jey Mammon de cómo ir del llanto a la risa sin escalas.

Pero, también hablaron del tema serio de la disputa que tiene con sus 5 hermanos por la herencia de su padre Bartolomé Mitre, tataranieto del ex presidente de la República -que llevaba el mismo nombre- y director del diario La Nación desde el año 1982.

Mitre tuvo tres esposas: Dolores González Alzaga, Blanca Isabel Alvárez de Toledo y Nequi Galotti. Y de esas relaciones tiene cinco hijos: Dolores, Bartolo, Rosario, Esmeralda y Santos. La madre de la actriz, una extop model, se casó con el empresario en segundas nupcias y a los años se divorció.

Pero la llegada de Esmeralda y Santos parece que inquietó a los tres mayores que, según revela la rubia, nunca los quisieron. "Decían que mis hermanos me iban a pedir pericias psiquiátricas, nunca lo hicieron", dijo comenzando a hablar de la problemática.

"Yo sabía que ellos, que están perdiendo en todo lo que están haciendo, me quiere sacar todo lo que yo me gané con mi trabajo. Por que mi padre, con todo lo que tenía, que no se lo recrimino porque me dio mucho amor y es con lo único que me quedo, lo único que me regaló con todo el dinero que tenía es un Corsa (un auto)", explicó la actriz.

"Mi departamento me lo compré yo y todo lo que tengo me lo compré yo", aseguró y agregó: "A mis hermanos les ha comprado departamentos. Los perdían, les compraba otro y un día dijo ´se acabó la Fundación Bartolomé Mitre´. Nunca fue mi caso", agregó.

"No era buena y me siento orgullosa de eso, ellos hoy están pidiendo cosas de más porque, de alguna manera, no saben generar... ¿ me explico? Cuando vos heredas y no sabes generar vas perdiendo", afirmó.

"Hay una disputa verdadera", dijo pero rescató a su hermanito Santo, hijo de la relación con Nequi Galotti, "Nadie lo quería, le pasó lo mismo que a mí, el llegó cuando yo tenía 19 años", indicó.

Además, la rubia contó que el joven es su adoración y que fue el testigo de su casamiento con Darío Lopérfido en 2014, de quien se separó 4 años después.