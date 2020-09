Vuelve "El beso del Osito": Jessica Gómez quiere entrar al "Cantando 2020"

Jessica Osito Gómez

"El beso del osito como me gusta tu hielo me provoca. El beso del osito que me derrito se hace agua la boca", fue el hit que se consagró en la edición de 2007 de Gran Hermano que condujo Jorge Rial por la pantalla de Telefe, que ganó Marianela Mirra y que logró 50.3 de rating en uno de sus picos.

Esa canción nació después de una fiesta organizada en el SUM donde Jessica Gómez, una de las participantes, empezó a jugar con sus compañeros a pasarse un hielo de boca en boca.

Y si bien Osito (como fue rebautizada) no ganó el reality fue una de las grandes protagonistas porque incluso llegó a fingir una boda con Jonathan Diéguez.

Los años pasaron y Osito se volcó de lleno al mundo de la actuación y luego al entretenimiento infantil donde incluso hizo espectáculos teatrales.

Ahora, Gómez se presentó en el casting de "Mujeres del Trece" para ingresar al ciclo "Cantando 2020". "Quiero entrar al Cantando porque en casa somos fanáticos de Esmeralda Mitre. Soy actriz y no cantante pero quiero probar", dijo Jessica, que es actriz, mamá de un niño de cuatro años llamado Kalel, y está en pareja hace mucho tiempo con el humorista Santiago Domínguez.