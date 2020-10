Esteban Lamothe relató los insultos y amenazas que recibió de un hombre por "ensuciarle el auto"

Esteban Lamothe

Esteban Lamothe relató el tenso momento que vivió con una persona en la vía pública por que el actor, supuestamente, le "había ensuciado el auto" cuando manejaba el suyo y "agarró un charco".

El actor contó esa tensa experiencia vivida hace unos días en el programa radial "De caño vale doble", Radio Uno-FM 103.1, que demuestra el grado de violencia que se vive a nivel social.

“Trato que no porque no funciona nunca. Mi plan siempre es pedir perdón aunque haya hecho las cosas bien y seguir adelante en la calle porque he visto situaciones muy violentas y ya imaginarme que solo por algo del auto puedo terminar con un chabón queriéndome pegar… a veces me da bronca y tenés el impulso pero ese es el impulso que tenés que frenar”, respondió Lamothe al ser consultado sobre si reaccionaría en la vía pública.

Y ahí comentó tal situación que pasó: “El otro día me agarró uno que me decía ‘hijo de puta, te voy a matar’. No sé qué le hice, supuestamente le había ensuciado el auto cuando agarré un charco., Nunca entendí y cuando me conoció se enojó más todavía, me decía 'dame los trescientos mangos del lavado´”.

“Le dije ‘¿Cuánto?, ¿Trescientos? Sí, toma’ y ahí empezó ‘no es la plata…’ ¿entonces que mierda querés? -le preguntó el actor al hombre en cuestión-Yo estaba con mi novia, pero bueno él quería pelear", continuó Lamothe.

Y explicó que optó por dejar pasar la agresión verbal para que no termine a mayores la discusión: "Hoy estoy totalmente en contra de la violencia, mismo en la calle si hay una situación prefiero pasar por miedoso o por cobarde antes que enfrentarme a golpe de puño con alguien”.