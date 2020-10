La explicación de de Dalma Maradona tras su abandono inesperado del estudio de “Masterchef celebrity”:

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe invitó a su hija Dalma Maradona a participar de “Masterchef celebrity”, Telefe, donde está compitiendo desde hace 4 semanas. La actriz fue toda una sorpresa para los televidentes, incluso casi se convierte en tendencia en las redes sociales al confesar que no le gusta el dulce de leche.

Claudia y Dalma realizaron un postre Balcarce, que parece que estuvo muy bien. Pero, lo curioso sucedió apenas terminó el jurado de darles la devolución: Dalma le dio un beso a la mamá, se despidió rápidamente del resto y abandonó el programa mucho antes de que terminara la emisión.

Los espectadores quedaron atónitos y se volcaron a las redes para criticarla. Entonces, Dalma explicó lo sucedido: “Las grabaciones duran 8 horas, no es solo el ratito que se ve al aire, y yo tengo una hija que me está esperando. Mi hija no tiene niñera y no me parecía oportuno dejarla tanto tiempo encerrada en un camarín".

Cuando alguien le dijo que ella no debía dar explicaciones, Dalma fundamentó: “Hay Mabeles (mujeres retractoras) diciendo ´no podías esperar cinco minutos más´”.