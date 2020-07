La felicidad de Sergio Verón: recibió a sus dos hijas en su casa

Sergio Verón

Hace unos 15 días Sergio Verón contó la gran noticia que junto a su pareja Franco Verdoia, director de cine y teatro, se iban a convertir en padres. La pareja decidió adoptar a dos niñas de 9 y 11 años y se encontraban en el final del largo proceso.

Como parte de esa adaptación, por primera vez los asistentes sociales dejaron que las niñas pasen una tarde en la casa de los que serán sus padres. Emocionado y feliz, Verón contó cómo fue la experiencia.

Con una foto de un cartel que decía “Bienvenidas”! el preparador físico, que ganó mucha popularidad gracias a su participación en los ciclos de “Cuestión de peso”, relató la maravillosa tarde que compartieron los cuatro.

"Bienvenidas! Y un día tomamos la merienda, hicimos tarea del cole, jugamos, hicimos guerra de almohadas, pensamos cómo sería la habitación con lindas camas y sábanas divertidas, planificamos una pijamada, saltamos, jugamos con Pancha, le hicimos mimos a Tita y reímos sin parar", escribió y agregó: "Todo eso hubiese sido imposible sin amor y quedó en evidencia que fue el amor lo que nos desbordó".

"Allí fue cuando se puso de manifiesto que los lazos de sangre no son determinantes para constituir profundas relaciones de amor. La adopción implica ese maravilloso 'doble' proceso; el de unos papás que adoptan a niñas como hijas, y el de esas maravillosas niñas que adoptan a unos papás como padres. Donde no es la sangre, sino el vínculo con presencia, paciencia, disposición y amor, lo que consolida y cimienta una familia", terminó.

Sobre las pequeñas, Sergio había contado en una entrevista que actualmente viven en un hogar para chicos del Gobierno de la Ciudad junto a otras 30 niñas. "Son muy dulces, amorosas, buenas. Nos estamos vinculando muy bien”, dijo en su momento a La Nación y reveló que las visitaban una o dos veces por semana.

"Un día nos dijeron que tenían un problema porque pensaron que si decían papá, en casa íbamos a responder los dos a la vez. Y decidieron, después de pensarlo mucho, que yo soy 'papá' y Franco es 'papi'. Y nos advirtieron que si dicen 'papi' yo no salga corriendo porque están llamando a Franco, y que si dicen 'papá', que Franco no se haga cargo porque me llaman a mí", contó Verón a ese medio.

