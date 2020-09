El final del romance: ¿Santiago Mocorrea engañó a Lali Espósito?

Lali Espósito separada

A través de un posteo en Twitter, Lali Espósito confirmó que está separada de su novio, Santiago Mocorrea.

"Quiero contarles de mi boca,para evitar cualquier mal entendido o desinformación,que con santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decision hoy❤", escribió la actriz y cantante.

Posteo de Lali

Lali y Santiago se conocieron cuando ella fue telonera de Ricky Martin. Él era uno de los productores que trabajaban en ese show. Por ese entonces, Lali estaba en pareja con Benjamín Amadeo y todo quedó ahí.

Luego vino el romance con Mariano Martínez y el abrupto final que nadie esperaba. Fue entonces cuando Santiago le escribió por Instagram y logró llamar su atención.

“Pasaron unos años, y el año pasado yo estaba soltera, en la cresta de la ola. La estaba pasando como el culo, pero para afuera parece que la pasás re bien. Entonces, este chico me escribe y me dice ‘soy Santiago y te quiero invitar a salir. ¿Te acordás de mí? Trabajamos en el show de Ricky’. Fue muy inteligente, muy directo, concreto y caballero a la vez”, contó Lali en una entrevista.

En LAM el debate terminó con un dato que generó polémica. Karina Iavícoli deslizó la posibilidad de una tercera en discordia, cuando detalló un mail que había recibido días atrás.

"Acá encontré el mail. Es del 13 de septiembre. Una chica que no me dice el nombre me dice 'lo vimos por Zona Norte hace unos días en el auto', y gente que lo conoce da por sentado que sería esa chica. Esa chica se llama Valeria y el apellido empieza con F", manifestó de manera enigmática la panelista.

"Lo dejo ahí porque estuve buscando a la chica, no la encontré. Por los datos que tengo no es conocida, es jovencita y la cuenta la tiene privada, si es la que yo creo que es, pero tampoco quiero adosarle a Mocorrea, porque si Lali dice que terminaron bien yo le creo a Lali", agregó Karina, quien prefirió quedarse con la versión oficial de la cantante.