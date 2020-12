Flor Vigna tras desmentir su embarazo: "Es un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso"

Flor Vigna

El jueves comenzó a circular un nuevo rumor de embarazo que involucraba a Flor Vigna y Nicolás Occhiato.

Lo cierto es que ese mismo día, PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Vigna, quien aclaró que no está embarazada.

"Hola. No, no estoy embarazada. Es súper falso", fue la respuesta de la actriz ante las versiones que corrieron.

Luego, Flor grabó un video y decidió aclarar el tema a través de stories en su Instagram.

“Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no", describió Vigna.

Y añadió, cansada de referirse a este tema cada tanto: "Que eso no sé de dónde salió, es una falsa noticia, pero es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy”.