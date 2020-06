Fuerte apoyo de Reynaldo Sietecase a Cristina Pérez y una recomendación a Alberto Fernández

Reynaldo

Cristina Pérez fue una vez más tendencia en las redes sociales a partir de un tenso cruce que tuvo con el presidente Alberto Fernández, quien le cuestionó las adjetivaciones usadas en su pregunta.

Durante la entrevista que el mandatario mantuvo en "Telefe Noticias", la periodista planteó: “La polémica por la cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez en concurso y con expropiación, una palabra que erizó la piel a todo el sector empresario. ¿Hay una chance de no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?”.

El Presidente reaccionó de inmediato diciendo que “me encantaría que la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”. A lo que ella le retrucó “la periodista soy yo”.

De inmediato, Alberto Fernández protagonizó un tenso momento al decirle: “Usted dígalo como quiera, pero quiero marcarle a los oyentes que el sólo hecho de adjetivar como polémica cuestionable. Eso lo entiendo pero no es el común sino lo que usted cree”.

En su explicación Cristina remarcó que “la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo de intervenir de esa manera con un decreto”, sin embargo, la respuesta fue explosiva. “Le recomiendo que lea la Constitución”, le dijo el mandatario.

Y subrayó que “el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes y lo dice la Constitución, también le recomiendo que lea la Ley de Expropiaciones que faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir”.

Por tal motivo, el Presidente de la Nación visiblemente molesto sugirió que “me ahorraría muchas cosas si leyera la Constitución y la Ley de Expropiaciones”, en relación al cuestionamiento por parte de Cristina Pérez.

La periodista le respondió hoy con una nota del Diario La Nación y con el siguiente mensaje:

“¿La Constitución le reconoce de forma expresa al Presidente facultades para intervenir una sociedad? No. Ni siquiera de forma transitoria.” Lo dice el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Su compañero de política, Reynaldo Sietecase, salió a bancar a la conductora y le hizo una recomendación al Presidente.

"Queridxs: @Cris_noticias puede preguntar lo que quiera, no solo es su derecho, también es su obligación y @alferdez responde lo que piensa, es su derecho y obligación. No dramaticen. Las preguntas nunca son un problema, sería un problema que no se pudiese hacer preguntas".