Dipy Diego Brancatelli

El martes por la noche se vio un fuerte cruce entre El Dipy y Diego Brancatelli en "Intratables", América.

El cantante de cumbia y el periodista ya venían con diferencias de posturas políticas desde Twitter.

Y se encontraron cara a cara en el estudio: "Sobre no. Sos un maleducado e ignorante. Yo me comprometo, no lo miro por televisión", le dijo Brancatelli.

"La gente me cree más la gente a mí que a vos, ¿te diste cuenta? Yo puedo caminar por la calle y vos no. Vos por el country de Pilar podes caminar, yo puedo caminar por el barrio", retrucó el vocalista.

"Yo no tengo nada en contra del Dipy. Yo lo felicito que rompa el molde porque es anti partidario, desclazado, y que sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba", lanzó polémico Branca.

El cantante, en tanto, insistió en por qué los funcionarios públicos no ajustaron su salario en este contexto de grave crisis económica.