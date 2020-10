Gimena Accardi acusó de "mentiroso" Stéfano De Gregorio por la acusación a Nico Vázquez

Gimena Accardi Yeyo de Gregorio

Stéfano De Gregorio acusó a Nicolás Vázquez de amenazarlo con dejarlo sin trabajo en la época en que estaban en "Casi ángeles".

Fue después del emotivo saludo de Nico a Agustín "Cachete" Sierra y Rocío Igarzábal en el "Cantando 2020". Allí el nombre de Yeyo se hizo tendencia por un fuerte comentario en Twitter contra Vázquez.

Lo cierto es que ante el revuelo que generó el tema, Gimena Accardi salió al cruce del actor y lo acusó de "mentiroso".

"Sería ideal que además aclares que la frase fue: “te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más” (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado HACE AÑOS por ellos en privado y quedó todo bárbaro). Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico", indicó la mujer del actor.

"El grupo de ws lo armó Lali (lo dijo ella en varios vivos, por eso lo cuento) y no se sumó a nadie mas porque ya no lo usamos. De hecho Nico ni está en el grupo porque odia los grupos de ws", añadió muy enojada Accardi.

Y remarcó: "Jamás hubiera contestado públicamente porque se sabe de mi perfil bajo, pero no voy a permitir que sea título de todos los portales la mentira que dijiste. Gracias igual por tus disculpas en privado, a veces la inmadurez nos hace impulsivos. Abrazo a tu familia. Ahora si, fin del tema".

Y luego, De Gregorio explicó: "Ya está gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar, no tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie, solo me nació saltar así por un gesto que no me gustó, ya aclararemos todo en priv. Fin".