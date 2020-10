Griselda Siciliani habló de la difícil situación de Pol-Ka: "Es mi casa, me duele"

Griselda Siciliani

Griselda Siciliani habló este viernes en "Intrusos", América, de la difícil situación de Pol-Ka, productora de ficción de su ex pareja, Adrián Suar.

"Me duele que cierre Pol-Ka como nos duele a todos. Hace mucho que no trabajo en Pol-Ka, en 2013 fue lo último que hice, pero lleva unos años la crisis", indicó la actriz.

"Duele toda la situación de nuestro oficio y los que no se ven atrás. No vemos una posibilidad de futuro. Pol-Ka es mi casa, me duele", remarcó.

Y explicó: "Adrián es mi familia, lo apoyo y es un padre espectacular, es subjetivo lo que diga porque es mi familia".

"Sé que ha recibido mucho apoyo de manera privada. Deseo que Adrián tenga el camino que merece, siento que va a salir de esto", indicó Griselda.

Y aclaró que no tuvo ninguna relación sentimental con El Pocho Lavezzi: "Lo conozco, es un divino pero no pasó nada. Estoy soltera".