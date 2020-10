La guerra de los cantantes de Ráfaga: Ariel Puchetta vs. Rodrigo Tapari

Ráfaga

Ariel Puchetta visitó este miércoles el piso de "Los ángeles de la mañana" y se despachó de lo lindo contra su colega, Rodrigo Tapari, quien fuera la voz de Ráfaga durante muchos años.

Puchetta, actual líder de Ráfaga, y Rodrigo Tapari, quien ocupó su lugar en la agrupación tropical durante 14 años, trajo a flote una vieja disputa entre los cantantes.

LEÉ TAMBIÉN: 27 de los 50 títulos de Rubén Mühlberger eran truchos

"No hay pica con Rodrigo, lo que sí, me molesta el relato del alcoholismo y todo eso... siento que se ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, a la mayoría desde que teníamos 16 años, y somos una familia", expresó Ariel en el programa de Ángel de Brito.

Dicho esto, Ariel aseguró que los miembros de la banda son "cero adictos al alcohol y las drogas". "Hicimos una carrera extraordinaria durante tantos años y un poco me molesta. Es su historia particular pero...".

"Sí, pero aparte de eso me molesta que no se aclare que los pibes son de familia, tienen hijos... Hay que aclarar un poco porque Ráfaga es una institución. Yo me fui y siguió funcionando. Es una marca", remarcó el vocalista, quien también confesó que en su momento se fue del grupo "porque estaba agotado de tantos viajes".

Sobre su compañeros, Ariel dijo que ellos también "lo hablan y se enojan". "Loco... por lo menos, si vos tenés un problema, no incluyas al éxito de Ráfaga...", concluyó desafiante.