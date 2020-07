Gustavo López, lapidario con el "Cantando 2020": "Es de una pobreza franciscana"

Gustavo López

Gustavo López es uno de los conductores radiales más influyentes de la industria. Su programa, "De una, un buen momento", es el ciclo más escuchado por lejos durante los mediodías y por la tarde en radio AM.

El programa, que sale por Radio La Red, AM 910, está enfocado únicamente al mundo deportivo.

Sin embargo, este mediodía, mientras se esperaba el anuncio del presidente Alberto Fernández vinculado a la extensión de la cuarentena, Gustavo y su equipo se distendieron un rato charlando sobre televisión.

En la charla, Gustavo remarcó que Marcelo Tinelli tuvo que salir a usar su cuenta de Twitter para destacar puntos fuertes del programa y levantar su rating.

Su crítica continuó hacia el casting de participantes famosos. "Eso es de una pobreza franciscana", describió Gustavo. Y siguió: "Antes estaba (Mike) Tyson, y ahora está... no sé quién es... Lizardo Novillo (sic), no sé quién canta, dejate de embromar, es poco serio". López hablaba de Lizardo Ponce, uno de los participantes.

"¿La señora Esmeralda (Mitre) no cantó bien?", quiso saber Paulo Vilouta, y Gustavo fue contundente en la respuesta: "Jamás podría perder cinco minutos de mi vida viendo cómo canta Mitre, no me da", sentenció.