Habló el denunciante de Verónica Ojeda: "El novio avasalló al personal de seguridad y lo puso en riesgo"

Verónica Ojeda

Verónica Ojeda fue denunciada por Marcelo Castillo, funcionario de protección ciudadana de la localidad de Brandsen, después de un episodio que se vivió el fin de semana en un control policial sobre la ruta.

Castillo habló hoy en "Buenos Días América" con Antonio Laje y contó el proceder de los efectivos policiales que le pidieron los certificados correspondientes a la ex de Diego Maradona para trasladarse en la ruta desde Ezeiza hasta Loma Verde, Escobar.

"Más allá de que la otra parte cuestione mi denuncia será la Justicia la encargada de dirimir quién tiene razón y tomar los recaudos para llevar a cabo los medios de pruebas necesarios para determinar qué aconteció", dijo el funcionario denunciante ante el escándalo que se armó siendo que Ojeda es pareja de Mario Baudry, jefe de gabinete de Sergio Berni.

"Desconozco si la señora Ojeda es funcionaria o no. Lo que sí es cierto es que el inspector municipal le exige que acredite el vínculo que estaba invocando y en ningún momento lo hizo. Se limitó a hacer el llamado que ustedes estaban haciendo referencia", añadió el entrevistado en América.

Ojeda pudo sortear el control y trasladarse desde Ezeiza a Loma Verde a su campo siendo que está sumamente prohibido. Lo logró gracias al llamado que le hizo a su pareja que trabaja para el gobierno de Axel Kicillof.

"El inspector empieza la charla pidiéndole que le informe el motivo que la llevaba a estar circulando por una ruta. Ella dijo que venía de su domicilio de la localidad de Ezeiza y que iba a pasar el fin de semana a su campo de la localidad de Loma Verde. No se habilita a ninguna persona para hacer eso. Ahí le exigen qué permiso tenía para circular, le muestra la aplicación Cuidar, el inspector con atino le dice que no era lo que tenía que presentar, que necesitaba el permiso de circulación para precisar los datos, y determinar qué era lo que la motivaba para ir a ese lugar", dijo sobre el procedimiento que le hicieron.

Al no tener el permiso para trasladarse de su residencia a su campo, Ojeda llamó a su novio y pudo seguir viaje. Su pareja, el jefe de gabinete del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, se habría acercado hasta el operativo, sin barbijo, con síntomas de gripe y habría amenazado a los efectivos policiales.

"Se me informó que Mario Baudry llegó sin barbijo, con un estado gripal y se encerró con los oficiales. Lo preocupante de todo esto y me llama la atención es que el que debe dar el ejemplo y respaldar al personal que está trabajando sobre la ruta con el frío y la lluvia, me da mucha bronca que se avasalle la figura del personal y sin respetar los protocolos sanitarios. Los hace ingresar a la oficina, que es muy reducida, sin protección y poniendo en riesgo la salud de los oficiales, porque nadie sabe quién porta el virus, le llama la atención, les recrimina el proceder más allá de decirles que iba a sancionarlos", explicó Marcelo Castillo.