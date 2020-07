Hernán Drago contó el caso de bullying de un chico que lo conmovió tras contar su experiencia

Hernán Drago

A principios de mayo, desde su cuenta de Instagram, Hernán Drago confesó que en su adolescencia había sufrido bullying por su aspecto físico.

"Soy yo, en las tres fotos, la primera, a los 14 años, donde me burlaban, se reían, me llenaban de miedos, incertidumbres, me hacían llorar...hoy lo recuerdo con MUCHO orgullo, ese gordito que fui me enseñó TODO", indicaba en su fuerte posteo.

Hernán Drago

El modelo, de gran presente en "Bienvenidos a bordo", El Trece, relató que a raíz de eso muchas personas le envían mensajes para contarles que pasan por lo mismo.

Sin embargo, el caso de un chico que le escribió desde las redes le llamó su atención y decidió hacer algo para ayudarlo.

Hernán dio detalles del mensaje que le envió este chico en charla con revista Pronto: "Decía 'Hernán soy de Mendoza, tengo un amigo que la semana pasada quiso suicidarse porque no soporta el bullying. Yo le hablé de vos, le mostré tu posteo, le conté tu historia y le dije que se podía. Y él, gracias a lo que vos escribiste, decidió darse otra oportunidad e intentarlo".

Hernán Drago

A lo que el modelo decidió grabar un video y hacérselo llegar: "Le dije que no baje los brazos y que la vida no es como le dice esa gilada, que lo bullinea y lo carga. Que lo intente, que le ponga fuerza y actitud".

Y remarcó: "Como se lo respondí en un posteo mío y mis seguidores vieron ese hilo de conversación, una de mis seguidoras le escribió a este chico y le puso 'hacele un grupo a tu amigo de autoayuda y metenos a nosotras que lo vamos a ayudar'".