La historia del abogado viral que creó un Podcast que ya superó el millón de reproducciones en YouTube

Elías Kier Joffe

Esta es la historia del abogado viral que creó Elo Podcast porque se cansó del desfile por juzgados y de las aburridas mañanas en Tribunales.

Elías Kier Joffe tiene 47 años y una extensa trayectoria como abogado, experto en derecho internacional y sucesiones. Se destaca por hablar cuatro idiomas y por sus saberes religiosos. Parece un vademecum. Pero cuando acepta el llamado, solicita una cosa: “No me hablen de leyes, por favor, jaja”; pide entre risas. Claro, Elías fue recientemente entrevistado por la BBC de Londres y el The New York Times por el caso de la sucesión de la herencia Maradona. Sin embargo él quiere alejarse de ese mundo. Entonces, A24 acepta el pedido, porque el quid de la cuestión aquí es otro ¿Porqué un hombre de 47 años, de un día para el otro, quiere dejar su vida de éxito para embarcarse a la aventura de ser Podcaster?

Cansado de su vida rutinaria como hombre de leyes, un buen día pateó el tablero: se compró un micrófono, unos paneles acústicos y el software para la PC. Así fue que empezó entrevistando youtubers e influencers. Su canal EloPodcast.com empezó a crecer y a crecer. Dos años después, tiene más de un millón 300 mil reproducciones y supera los 130 entrevistados, entre los que hay decenas de figuras internacionales. Lo han visitado estrellas del deporte como Maravilla Martínez y Sebastián Crismanich, pasando por famosos Catherine Fulop y Anibal Pachano, hasta llegar a cantantes como El Pepo o El Dipy. Y como si fuera poco, desarrolló una plataforma de cursos por online (EloUniversity.com), que explotó en cuarentena

“La abogacía la estudié por mandato familiar. Tenía tres ‘opciones’, o era abogado, médico o contador. Así que elegí entre lo que más me gustaba, pero sinceramente no me apasiona tanto como esto. Probé con el ciclismo para canalizar tensiones. Pero aquí soy la persona más feliz del mundo. Arranqué entrevistando Youtubers a los que tenía llegada por medio Nordeltus (su hijo es un Youtuber que tiene 800 mil seguidores). Pero poco a poco fue girando la estética de mi canal y me amplié a entrevistar personas que admiro. Es que uno tiene que hacer lo que te hace feliz. ¿Y qué sería eso? Hacer algo que estarías dispuesto a hacer sin que te paguen un peso y así es como me pasa a mi con el Podcast”.

“Podcast es un término de la lengua inglesa que se forma a partir de la acronimia entre iPod (un reproductor portátil de audio digital)y broadcast (que sería transmisión o emisión). En un lenguaje vulgar, no deja de ser un medio de comunicación, con una serie episódica de contenidos”

Elo Podcast (disponible en Spotify, Youtube, Google Play y en EloPodcast.com) se trata de un vanguardista medio autogestionado que sostiene gracias a su trabajo como abogado. En sus charlas, hay un sello distintivo. Elo no sólo pregunta, sino que también cuenta historias. “Yo siempre digo que la tele tradicional tiene otro público. Los formatos cambian porque las generaciones ahora buscan el contenido on demand. Entonces me permito contarle pasajes de mi historia a mis entrevistados. Porque es una charla entre dos, y no hay un esquema pregunta respuesta como un noticiero”. En sus conversaciones, Elo se abre a contar pasajes de su vida a todos: dijo porqué es vegano, y hasta se animó a citarle de memoria al gurú Lain García Calvo algunos pasajes de la Torá, libro que estudió en profundidad en el Seminario Rabínico de Jabad, en Argentina, Estados Unidos, e Israel.

“Estuve muy cerca de ser rabino, yo siempre digo que soy como un atleta de alto rendimiento en el estudio de la Torá. Tengo un Podcast llamado ‘Pi Elef’ con el Rabino Uriel Romano de Nordelta, donde también empecé hace 2 años y vamos ¡116 episodios! La página es: PiElef.com”, dice, entre risas. Y se divierte, porque al final y al cabo, ahora sí que está en su salsa. “Estuve dos años trabajando sin productor, solo. Te imaginás la adrenalina. Es más, una vez, reservé la habitación de un hotel en Nordelta para entrevistar a Maravilla Martínez. Quería que se sintiera cómodo. Salió un notón. Además, pegamos onda y luego trabajamos juntos en un proyecto. Me invitó a España para armar el curso de ‘Aprende a Boxear en MaravillaMartinez.tv”. A raíz de la pandemia, Elo redobló la apuesta y comenzó a charlar por zoom con figuras mundiales.

“Yo soy un tipo versátil, genero contenidos sociales, deportivos, culturales, científicos, espirituales... Es una eterna búsqueda de estar innovando siempre. Es que el futuro está en mirar hacia adelante. Y no reciclar lo que se hizo ayer. Los autos van a ser eléctricos, los argentinos van a pagar con criptomonedas y la comida va a ser vegana. ¿Por cierto, hace falta matar a millones de vacas al año para poder comer bien? El mundo va para otro lado. Hay que sembrar conciencia, por eso yo hace 8 años me convertí al veganismo”, dice, y para rematarla, sorprende con una definición. “Sinceramente, para mí comer carne es de grasa. Yo me hice vegano para ser más lindo y más joven de lo que soy”.

Elías es locuaz y se define como un tipo curioso. Cuando sale de su estudio de abogado, inmediatamente se pone a producir su programa o a subir contenidos a las redes, por ejemplo, uno de ellos fue viral en Tik Tok porque superó el millón de reproducciones. “Yo confío mucho en las habilidades individuales de cada uno. Y no encasillar a las personas. Maravilla arrancó jugando al fútbol en Claypole, no siguió y terminó siendo una mega estrella mundial del boxeo. Me apasiona la gente que lo logró, yo quiero saber cómo hicieron. Si es que tienen un método, o no, por eso a través de un cliente me puse en contacto con un científico de Harvard y a la semana lo estaba entrevistando (se refiere a Avi Loeb). Por eso si quieren saber más sobre mí, los invito a verme y escucharme”.