El fútbol se perdió una estrella: Michael Bublé agarró una pelota y estallaron los comentarios

A horas de convertirse en una de las figuras de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá, Michael Bublé logró llamar la atención por un motivo inesperado: su relación con la pelota no parece ser tan buena como su talento para la música.
El momento viral de Michael Bublé que nadie esperaba en la previa del Mundial. Miralo.
A horas de convertirse en una de las figuras de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá, Michael Bublé logró llamar la atención por un motivo inesperado: su relación con la pelota no parece ser tan buena como su talento para la música.
El reconocido cantante canadiense participó de un video promocional difundido en redes sociales para presentar la Copa del Mundo que organizarán Canadá, Estados Unidos y México. La propuesta reunió a periodistas, artistas y deportistas canadienses en una divertida secuencia donde cada uno debía pasarse una pelota de fútbol.
Sin embargo, cuando llegó el turno del marido de Luisana Lopilato, las miradas se concentraron en él. Bublé intentó hacer un jueguito con la pelota y el resultado no tardó en generar repercusión entre los fanáticos, que reaccionaron con humor ante la escena.
Lejos de las críticas, el cantante recibió una enorme muestra de cariño por parte de sus seguidores. Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como "Bublé y Canadá", "Vamos Michael" y "Estamos esperando verte", además de cientos de emojis de fuego y corazones.
Lo cierto es que, aunque el fútbol no parezca ser su especialidad, nadie discute que Michael Bublé será una de las grandes estrellas del espectáculo inaugural canadiense, donde se espera una puesta en escena impactante antes del debut de la selección local.
La ceremonia comenzará este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium y formará parte de una inédita serie de aperturas organizadas por la FIFA en cada uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026. En Argentina se podrá ver desde las 14.30 hs.
Además de Bublé, el show contará con la presencia de figuras internacionales como Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y Will Arnett, quien será uno de los anfitriones del evento.
Mientras tanto, en las redes sociales muchos ya hicieron su propio pronóstico sobre la participación del artista: que cante todo lo que quiera, pero que no le pidan hacer jueguitos.