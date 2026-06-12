El fútbol se perdió una estrella: Michael Bublé agarró una pelota y estallaron los comentarios

Lo cierto es que, aunque el fútbol no parezca ser su especialidad, nadie discute que Michael Bublé será una de las grandes estrellas del espectáculo inaugural canadiense, donde se espera una puesta en escena impactante antes del debut de la selección local.

La ceremonia comenzará este viernes 12 de junio en el Toronto Stadium y formará parte de una inédita serie de aperturas organizadas por la FIFA en cada uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026. En Argentina se podrá ver desde las 14.30 hs.

Además de Bublé, el show contará con la presencia de figuras internacionales como Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y Will Arnett, quien será uno de los anfitriones del evento.

Mientras tanto, en las redes sociales muchos ya hicieron su propio pronóstico sobre la participación del artista: que cante todo lo que quiera, pero que no le pidan hacer jueguitos.