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El ADN hallado bajo las uñas de Agostina Vega abre una nueva hipótesis sobre el femicidio

La aparición de dos perfiles genéticos distintos debajo de las uñas de la adolescente de 14 años se convirtió en una de las pruebas más importantes de la investigación.

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El ADN hallado bajo las uñas de Agostina Vega abre una nueva hipótesis sobre el femicidio. (Foto: archivo)

El ADN hallado bajo las uñas de Agostina Vega abre una nueva hipótesis sobre el femicidio. (Foto: archivo)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar decisivo para reconstruir qué ocurrió la noche del crimen. Los peritajes genéticos realizados sobre muestras tomadas del cuerpo de la víctima detectaron dos perfiles de ADN distintos debajo de sus uñas, una prueba que ahora concentra la atención de los investigadores.

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El hallazgo podría convertirse en una de las evidencias más relevantes de toda la causa, ya que permitiría determinar si la joven intentó defenderse de uno o más agresores antes de ser asesinada.

Qué encontraron los peritos en las uñas de Agostina Vega

Agostina Vega, Barrelier, fiscal y el auto

Según las primeras pericias, uno de esos perfiles coincidiría con una persona actualmente detenida en la causa, Claudio Barrelier. Sin embargo, el dato que genera mayor expectativa es la existencia de un segundo ADN que todavía sigue siendo objeto de análisis.

Los resultados son considerados clave porque podrían aportar respuestas sobre uno de los principales interrogantes del expediente: si Barrelier actuó solo o contó con la colaboración de otras personas antes, durante o después del crimen.

Una prueba que podría cambiar el rumbo de la causa

Desde el inicio de la investigación, el fiscal Raúl Garzón sostuvo que aún existen medidas probatorias pendientes para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. Los restos genéticos encontrados bajo las uñas suelen interpretarse como una posible señal de resistencia física por parte de la víctima.

Días atrás, el abogado querellante Carlos Nayi había advertido que los resultados de ADN podían convertirse en una pieza determinante para esclarecer el caso. "Puede ser material de la propia víctima, de un agresor o incluso de más de una persona", había señalado el letrado al referirse a los estudios que aún estaban pendientes.

Las sospechas sobre el entorno de Claudio Barrelier

caso Agostina
Izquierda, Claudio Barrelier. Derecha, Osvaldo Fassetta.

Izquierda, Claudio Barrelier. Derecha, Osvaldo Fassetta.

Actualmente permanecen detenidos Claudio Barrelier, acusado como autor principal del femicidio; Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento agravado; y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde finalmente fue hallado.

En paralelo, continúan las pericias sobre teléfonos celulares, registros de llamadas, movimientos de vehículos y rastros biológicos encontrados durante los allanamientos realizados en la vivienda de barrio Cofico donde, según la principal hipótesis judicial, ocurrió el crimen.

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