El ADN hallado bajo las uñas de Agostina Vega abre una nueva hipótesis sobre el femicidio

Una prueba que podría cambiar el rumbo de la causa

Desde el inicio de la investigación, el fiscal Raúl Garzón sostuvo que aún existen medidas probatorias pendientes para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. Los restos genéticos encontrados bajo las uñas suelen interpretarse como una posible señal de resistencia física por parte de la víctima.

Días atrás, el abogado querellante Carlos Nayi había advertido que los resultados de ADN podían convertirse en una pieza determinante para esclarecer el caso. "Puede ser material de la propia víctima, de un agresor o incluso de más de una persona", había señalado el letrado al referirse a los estudios que aún estaban pendientes.

Las sospechas sobre el entorno de Claudio Barrelier

caso Agostina Izquierda, Claudio Barrelier. Derecha, Osvaldo Fassetta.

Actualmente permanecen detenidos Claudio Barrelier, acusado como autor principal del femicidio; Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento agravado; y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka que, según la fiscalía, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde finalmente fue hallado.

En paralelo, continúan las pericias sobre teléfonos celulares, registros de llamadas, movimientos de vehículos y rastros biológicos encontrados durante los allanamientos realizados en la vivienda de barrio Cofico donde, según la principal hipótesis judicial, ocurrió el crimen.