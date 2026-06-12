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El desgarrador posteo del esposo de la famosa cocinera de 46 años que murió repentinamente

Conmoción total por la muerte de la famosa chef: el desgarrador mensaje de despedida de su marido periodista. Miralo.

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El desgarrador posteo del esposo de la famosa cocinera de 46 años que murió repentinamente

El 10 de junio debía ser una fecha de festejo. Sandra Díaz del Valle, reconocida chef y conductora de la televisión hondureña, cumplía 46 años rodeada del cariño de sus seres queridos, de mensajes de afecto y de proyectos por delante. Sin embargo, lo que comenzó como una jornada de celebración terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy conmueve a miles de personas.

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Horas antes de su inesperada muerte, su esposo, el periodista Fernando Lobo, le había dedicado un mensaje cargado de amor que, con el paso de las horas, adquirió un significado desgarrador.

"Hoy está de cumpleaños la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo", escribió públicamente.

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Pero hubo una frase que hoy golpea especialmente a quienes siguen el caso."Le doy gracias a Dios porque está cumpliendo un año más de vida y que así siga, con la bendición de Dios, creciendo y brillando", expresó el comunicador sin imaginar que pocas horas después todo cambiaría para siempre.

Sandra respondió con la misma ternura que caracterizaba su relación: "Gracias, amor. Te amo muchísimo más. Amén. Dios así lo permita".

Nadie sospechaba que ese intercambio terminaría convirtiéndose en una despedida involuntaria.

La reconocida cocinera comenzó a sentirse mal durante la tarde de su cumpleaños y fue trasladada a un centro médico privado. Según relató posteriormente su esposo, recibió atención médica y, tras un procedimiento que ahora es materia de investigación, su estado de salud se deterioró de manera repentina.

Los médicos intentaron asistirla y posteriormente fue derivada a otro hospital, pero llegó sin signos vitales.

Según trascendió, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentarán en la clínica estética donde la cocinera habría sido atendida antes de sufrir la descompensación que terminó con su vida.

La decisión busca reunir documentación, registros y otros elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar si existió algún tipo de responsabilidad en el procedimiento realizado.

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