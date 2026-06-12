El desgarrador posteo del esposo de la famosa cocinera de 46 años que murió repentinamente

Sandra respondió con la misma ternura que caracterizaba su relación: "Gracias, amor. Te amo muchísimo más. Amén. Dios así lo permita".

Nadie sospechaba que ese intercambio terminaría convirtiéndose en una despedida involuntaria.

La reconocida cocinera comenzó a sentirse mal durante la tarde de su cumpleaños y fue trasladada a un centro médico privado. Según relató posteriormente su esposo, recibió atención médica y, tras un procedimiento que ahora es materia de investigación, su estado de salud se deterioró de manera repentina.

Los médicos intentaron asistirla y posteriormente fue derivada a otro hospital, pero llegó sin signos vitales.

Según trascendió, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentarán en la clínica estética donde la cocinera habría sido atendida antes de sufrir la descompensación que terminó con su vida.

La decisión busca reunir documentación, registros y otros elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar si existió algún tipo de responsabilidad en el procedimiento realizado.