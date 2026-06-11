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Ricardo Darín arrasa en Netflix con una de las mejores películas argentinas de la historia

Esta joya con Ricardo Darín abandona Netflix en los próximos días y vuelve a despertar el interés por una de las películas argentinas más admiradas de las últimas décadas.

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con una de las mejores películas argentinas de la historia. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín arrasa en Netflix con una de las mejores películas argentinas de la historia. (Foto: Archivo)

"Nueve reinas" está atravesando sus últimos días dentro del catálogo de Netflix Argentina. Estrenada en el año 2000 y dirigida por el cineasta Fabián Bielinsky, la película marcó un antes y un después dentro de la industria audiovisual argentina. Con actuaciones de Ricardo Darín y Gastón Pauls, la historia consolidarse como una de las producciones más influyentes de su época.

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La noticia generó una nueva ola de interés alrededor de una producción que, más de dos décadas después de su estreno, continúa siendo considerada una de las obras más importantes del cine nacional. Su combinación de engaños, giros inesperados y personajes complejos logró convertirla en una referencia obligada para varias generaciones de espectadores.

De qué trata "Nueve reinas" en Netflix

La trama comienza con un encuentro aparentemente casual. Marcos (Ricardo Darín) es un estafador experimentado que conoce todos los secretos del oficio. Su habilidad para manipular situaciones y convencer a cualquier persona lo convirtió en alguien extremadamente peligroso dentro de un mundo donde la confianza vale más que el dinero.

Por otro lado aparece Juan (Gastón Pauls), un joven que recién está dando sus primeros pasos en ese universo. Aunque tiene cierta habilidad para los engaños, todavía conserva una mirada más ingenua sobre las personas y sobre los códigos que supuestamente rigen entre quienes viven de las estafas.

Nueve reinas 2.jpg

Ambos se conocen en circunstancias inesperadas y, tras una serie de acontecimientos, deciden asociarse para concretar una operación que promete cambiar sus vidas para siempre. La oportunidad consiste en vender una colección de estampillas falsificadas conocidas como las "Nueve Reinas" a un poderoso coleccionista extranjero que se encuentra de paso por Buenos Aires.

El problema es que el tiempo corre en contra. El comprador abandonará el país al día siguiente y la operación debe cerrarse rápidamente. Esa presión temporal agrega una dosis extra de tensión a una historia que ya se desarrolla sobre un terreno extremadamente inestable.

Ricardo Darín y uno de los personajes más recordados de su carrera

Uno de los pilares fundamentales del éxito de la película fue la interpretación de Ricardo Darín.

Su personaje transmite confianza y desconfianza al mismo tiempo. Tiene carisma, inteligencia y una enorme capacidad para improvisar. Sin embargo, detrás de cada sonrisa parece esconder una nueva estrategia.

Ricardo Darín nueve reinas

La actuación logra que el espectador nunca esté completamente seguro de cuáles son sus verdaderas intenciones. Esa ambigüedad fue clave para sostener la tensión narrativa durante toda la historia.

Muchos especialistas consideran que Marcos forma parte del grupo de personajes más emblemáticos de la carrera de Darín, junto a otros papeles que consolidaron su prestigio tanto en Argentina como en el exterior.

El elenco principal de "Nueve reinas" con Darín

  • Ricardo Darín
  • Gastón Pauls
  • Leticia Brédice
  • Jorge Noya
  • Oscar Nuñez
  • Ignasi Abadal
  • Tomás Fonzi
  • Alejandro Awada
  • Antonio Ugo
  • Elsa Berenguer
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El legado que dejó Fabián Bielinsky

Con Nueve reinas, Fabián Bielinsky demostró una enorme capacidad para construir relatos inteligentes y atrapantes.

La película recibió numerosos reconocimientos y fue elogiada por su precisión narrativa, por la calidad de sus diálogos y por la manera en que administró la información para sorprender al público.

Su influencia llegó incluso a otros mercados internacionales. Con el paso del tiempo, la obra se convirtió en material de análisis para estudiantes de cine, críticos y amantes del género de suspenso.

Nueve Reinas 2

La habilidad del director para manipular las expectativas del espectador sigue siendo uno de los aspectos más admirados de la producción.

Hasta cuándo se puede ver "Nueve reinas" en Netflix

La salida de Nueve reinas del catálogo de Netflix Argentina provocó que muchos usuarios decidieran volver a verla antes de que desaparezca de la plataforma. El último día para ver este título en la plataforma es el 30 de junio.

Nueve Reinas 1

Para quienes nunca tuvieron la oportunidad de descubrirla, estos últimos días representan una ocasión ideal para acercarse a una obra considerada fundamental dentro del cine argentino.

Y para quienes ya conocen la historia, el inminente adiós al catálogo funciona como una excusa perfecta para comprobar nuevamente por qué esta película logró convertirse en un clásico capaz de mantener intacta su fuerza con el paso del tiempo.

Mirá el tráiler oficial de "Nueve reinas"

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