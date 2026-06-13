Caso Loan: la impactante hipótesis de la fiscal que no descarta que el nene esté con vida

También están imputados el matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, además de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, todos bajo investigación por su presunto rol en el hecho.

Uno de los elementos centrales de la causa son las pericias odoríferas realizadas con perros rastreadores, que habrían marcado rastros de Loan primero en la camioneta de Pérez y Caillava y luego en un Ford Ka rojo vinculado a la investigación. A esto se suman registros telefónicos, movimientos de vehículos en la franja horaria crítica e inconsistencias en las primeras declaraciones del entorno cercano.

Otro punto clave es el hallazgo de una zapatilla del niño en la zona del naranjal, considerado el epicentro del caso. Para la fiscalía, por la distancia y las condiciones del terreno, el menor no habría podido llegar por sus propios medios.

En la denominada “zona cero”, que incluye el naranjal y la vivienda de la abuela Catalina, la reciente inspección ocular permitió reconstruir el terreno y reforzar la hipótesis de una sustracción.

El análisis del lugar, junto con las pruebas odoríferas, fortalece la teoría de que Loan fue sustraído de manera planificada.

loan

“Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan”, expresó la fiscal.

Consultada sobre si aún existen posibilidades de que el nene continúe con vida, Pourcel sostuvo que “puede estarlo, no descartamos ninguna hipótesis”, aunque aclaró que la investigación sigue bajo análisis en la fiscalía de Goya.

Los principales acusados de la desaparición de Loan

Laudelina Peña

La causa llega a debate oral con 17 imputados divididos en dos bloques: el núcleo principal (7 personas acusadas por sustracción y ocultamiento del menor en el marco del almuerzo) y el grupo de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación (10 personas).

Laudelina Peña: tía paterna de Loan, señalada como una de las principales acusadas e investigada por haber modificado su versión de los hechos en distintas etapas de la causa.

Bernardino Antonio Benítez: tío político político de Loan, señalado por su participación en el traslado hacia la zona del naranjal, donde el niño fue visto por última vez entre las 14:20 y las 14:30.

Daniel Oscar Ramírez (“Fierrito”) y Mónica del Carmen Millapi: amigos de la abuela Catalina, presentes en el almuerzo y en el desplazamiento hacia el naranjal junto a Loan, con contradicciones en sus declaraciones sobre el recorrido y la actividad realizada.

María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez: señalados por su presencia en el almuerzo y fuertemente incriminados por pericias odoríferas con perros rastreadores, movimientos vehiculares y registros telefónicos en la franja horaria clave; la hipótesis los ubica como posibles receptores del menor.

Walter Adrián Maciel: ex comisario de 9 de Julio, acusado de participación como partícipe necesario en la sustracción y ocultamiento, además de irregularidades en los primeros operativos de búsqueda.

Caso Loan: los acusados de encubrimiento y desvío de la investigación

Nicolás Gabriel Soria, alias “El Yanqui”, detenido por la PFA.avif

Nicolás Gabriel Soria (“El Americano” o “El Yanqui”): señalado por contactos con testigos y un rol central en maniobras posteriores en la causa.

También son investigados Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López, Leonardo Daniel Rubio y Federico (Esteban) Rossi Colombo: acusados de intervenir en maniobras destinadas a entorpecer la investigación, algunos vinculados a la denominada “falsa Fundación Dupuy”.