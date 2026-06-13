Paula Robles, salpicada por el escándalo de Juanita Tinelli con su exnovio: "Es una maleducada y..."

Según expresó Olivero, aquella situación registrada en 2025 fue una de varias conductas que cuestiona respecto del accionar de la hija de Marcelo Tinelli hacia su hijo. Al mismo tiempo, remarcó que siempre mantuvo una buena relación con el conductor televisivo, a quien diferenció claramente de su ex pareja.

La mujer dejó en claro su malestar con Paula Robles, a quien acusó de no haber mostrado voluntad para resolver el conflicto de manera madura. En contraste, destacó la actitud que, según ella, tuvo Marcelo Tinelli durante todo el proceso.

Detalles del conflicto de Juanita Tinelli y Bautista Cuiña - captura LAM

“Es una maleducada. En cambio, Marcelo siempre fue un caballero. Me contestó siempre y ambos queremos lo mejor para nuestros hijos. Paula es nada, una hippie con Osde”, disparó sin filtros, de acuerdo con el relato de Ángel de Brito, en medio del escándalo que por estas horas tiene a su hijo en el centro de la escena.

Mientras tanto, la investigación sobre lo ocurrido continúa y se espera que las próximas horas sean determinantes para conocer cómo seguirá el caso. De acuerdo con la denuncia realizada por Juana Tinelli, Bautista Cuiña le habría dado un golpe en el rostro. No obstante, se supo que la modelo rechazó la asistencia médica del SAME en el lugar de los hechos y posteriormente se retiró.

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Por qué el comunicado del boliche contradice a Juanita Tinelli tras denunciar por violencia a Bautista Cuiña

El escándalo que tiene como protagonistas a Juanita Tinelli y Bautista Cuiña sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que se conociera un informe interno elaborado por el boliche de Costanera Norte donde ocurrió el incidente. El documento, difundido desde la redacción de PrimiciasYa (América TV), presenta una reconstrucción de los hechos que difiere de la denuncia realizada por la hija de Marcelo Tinelli.

De acuerdo con el reporte, todo se habría desencadenado durante la madrugada del 12 de junio en una de las mesas VIP del establecimiento. Allí se produjo un primer intercambio entre los jóvenes que, con el correr de los minutos, derivó en una fuerte discusión.

El escrito comienza relatando: “Aproximadamente a las 5, en la mesa seis, se produjo un cruce entre Juana Tinelli y su expareja, titular de la mesa. Juana se encontraba bailando con otro chico, cuando el titular de la mesa les pidió que se retiraran de la misma”.

A continuación, el informe detalla una secuencia distinta a la versión presentada por la modelo. Según el local nocturno, “tras ese intercambio, se produjo una discusión, y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja”.

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El texto también describe lo ocurrido instantes después. “Minutos después, bajó llorando y a los gritos, manifestando que su expareja le había dado un golpe de puño. Se intentó hablar con ella para tranquilizarla y entender lo sucedido, pero insistía en que debíamos retirar al otro involucrado. Al no lograr calmar la situación, decidió llamar a la policía. Al lugar acudieron dos patrulleros y una ambulancia”, señala el documento.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, intentaron tomar declaración a Bautista Cuiña para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, siempre según el informe, el joven prefirió no intervenir en ese momento. “Se le solicitó al chico involucrado que bajara para hablar con el personal policial, pero se negó por temor a que lo demoraran o lo detuvieran”, sostiene el relato.

Finalmente, el establecimiento aseguró que ambos abandonaron el lugar por separado una vez que la situación quedó controlada. “Luego de varios minutos, Juana se retiró del establecimiento. Posteriormente, el oficial a cargo sugirió que el involucrado se retirara por el estacionamiento, indicando que ellos informarían que al momento de llegar al lugar, dicha persona ya se había retirado”, agrega.

Por último, la institución indicó que continúa colaborando con la investigación. “De todas formas, la policía realizó una consulta con la Fiscalía, y quedamos a la espera de las novedades sobre un posible requerimiento del material fílmico relacionado con el hecho”, concluye el informe, remarcando que conservan registros audiovisuales que podrían resultar determinantes para esclarecer lo sucedido.