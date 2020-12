La indignación de Mario Baudry tras recibir una carta documento para Dieguito Fernando: "Nunca van a lograr meterlo en el barro"

Dieguito Maradona

Tras la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre, comenzó una fuerte puja en la Justicia por su herencia. Los bienes del ex futbolista están siendo sumados e investigados para ser divididos entre sus hijos.

Diego tiene varios reclamos de paternidad, y se siguen sumando jóvenes, pero reconocidos solo tuvo cinco hijos: Dalma. Gianinna, Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando. Por esto, la Justicia decidió citarlos y notificarlos del proceso legal del comienzo del trámite.

Sin embargo, Mario Baudry contó un insólito episodio que vivió con el cartero: llegó la carta documento y le pidió la firma del pequeño de 7 años. Al ver la situación, pese que entiende que es para beneficio del niño, decidió hacer un descargo para explicar que el pequeño no comprende los tiempos judiciales.

"En la tarde de ayer, vino el cartero a traer una carta documento, y pide por Diego Fernando, para que le firme la recepción, tamaña sorpresa se llevó cuando vio que el destinatario tenía 7 años, tendré que ponerme a Dieguito a upa y llevarlo a mesa de entradas del Juzgado? En el juzgado el juez me atenderá? o mandara a algún abogado de nuevo a la facultad? La verdad mas allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación", comenzó diciendo.

"Dieguito por su corta edad no sabe lo que es una Carta Documento, el solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos, y recordar a su papá tan solo como lo que es, un simple papa. Pongan mas criterio muchachos, nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro, porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá", concluyó.

