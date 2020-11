Inés Estévez contó cómo fue atravesar el coronavirus con sus hijas: "Fue muy duro"

Inés estevez

Inés Estévez se contagió de coronavirus junto a sus hijas Cielo y Vida. La actriz reveló al ciclo “#Quedate”, El Nueve, cómo fue pasar esos días.

“Llegaron de lo del papá (Fabián Vena) con unos síntomas medios raros. Como la más chica no puede hablar era difícil saber que es lo que tenía. No sabemos cómo nos contagiamos pero creemos que ya vino en ese estado”, indicó la actriz dando a entender que se enfermó en la casa de su ex, que convive con Paula Morales.

La actriz contó que fueron al pediatra, a quien contagiaron, y en su casa la ayudó la chica que siempre está para el cuidado de Cielo, por su discapacidad, quien también enfermó.

“Ellas dieron positivo y yo también, fue difícil. La que tuvo un cuadro gripal heavy, con febrícula y un estado de debilidad general fui yo. No pude guardar cama, una vez que les dieron de alta y las pude mandar a lo del papá pude comenzar la recuperación. Fue duro ocuparme de ellas en ese estado”, indicó.

Inés contó que fue “una gripe fuerte” y que el año pasado la pasó peor cuando se contagió de Gripe A y neumonía, por lo que debió ser internada. Desde entonces refuerza su sistema inmunológico y el de su hija mayor con medicina ortomolecular sin embargo a su hija menor, cómo le cuesta tomar vitaminas y demás, “la apuntaló” con una dieta macrobiótica.