Insólito: Mauro Caiazza confesó lo que extraña de su relación con Jimena Barón

Jimena Barón y Mauro Caiazza

Ya pasó casi un año y medio del final de la relación de Mauro Caiazza y Jimena Barón, incluso ella ya rehízo su vida y está en pareja con el Tucu López, pero el bailarín habló del vínculo.

"Hace dos años que me separé y me siguen involucrando con ella, pero yo no tengo ni contacto, no me interesa, nosotros cortamos la relación y ya, cada uno siguió su camino. Es muy difícil que la gente entienda que uno tiene una vida que va por otro lado, hay quien piensa que solo interesa eso", dijo el morocho al diario La Nación.

Jimena Barón

"No mantengo ningún tipo de contacto con Jimena. Nada. Porque ella lo decidió así", confirmó sobre la tajante decisión de la rubia que desapareció de las redes y de la que se habla que estaría embarazada.

Entonces confesó que lo que más extraña del vínculo es a Morrison, el hijo de la cantante con Daniel Osvaldo. El bailarín contó que para él su relación con el niño “era muy importante".

LEÉ TAMBIÉN: Las cinco fotos más infartantes de Romina Malaspina