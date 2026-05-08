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Se complicó el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano por una fuerte exigencia vinculada a su hija

Andrea del Boca continúa negociando su vuelta a Gran Hermano con Telefe, y una cláusula que incluye a su hija Anna parece estar complicando las cosas.

8 may 2026, 21:52
Se complicó el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano por una fuerte exigencia vinculada a su hija
Se complicó el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano por una fuerte exigencia vinculada a su hija

Se complicó el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano por una fuerte exigencia vinculada a su hija

Una fuerte incertidumbre comenzó a instalarse alrededor de Andrea del Boca y su esperado regreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Aunque muchos fanáticos daban por hecho su vuelta al reality, en las últimas horas crecieron las dudas y el panorama se volvió mucho más confuso.

Yanina Latorre, quien siguió de cerca las negociaciones entre el canal de las pelotitas y la actriz junto a su abogado, Juan Pablo Fioribello, deslizó en SQP (América TV) que las conversaciones no estarían tan encaminadas como muchos creían y todavía existirían varios puntos sensibles sin resolver que complican el acuerdo definitivo, el más importante vinculado a Anna del Boca.

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“Hasta hoy a la tarde venían negociando la vuelta. Para volver, pide más guita de la que venía pidiendo. En ese combo entraba la hija y ahí empezó el quilombo. Telefe la quiere, la hija quiere entrar, pero Andrea no: siente que es exponerla demasiado y que va a ser una picadora de carne. Como condición para que entre la hija, pide más guita. Cuando escucharon el número, se enfrió todo y le dijeron que lo iban a pensar”, detalló Yanina el pedido de Del Boca.

En el mismo sentido, anunció cuándo sería el regreso en caso de que eso suceda: “En el caso de que entre, quiere entrar sola cobrando más guita y no habría ninguna entrada triunfal. Entraría el mismo miércoles 20, día en el que se va a hacer el repechaje, pero no en él”.

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Qué había dicho Andrea del Boca sobre su regreso a Gran Hermano

La posible vuelta de Andrea del Boca a Gran Hermano (Telefe) volvió a encender rumores y expectativas entre los fanáticos del reality. En medio de las negociaciones que todavía continúan abiertas con el canal, comenzó a tomar fuerza una versión que podría convertir su regreso en uno de los momentos más emotivos de esta edición: la posibilidad de compartir la experiencia con su hija, Anna del Boca.

Mientras crecen las especulaciones sobre el repechaje y los posibles reingresos, la actriz habló en el ciclo de streaming La Jugada (Streams Telefe) y, aunque evitó confirmar cualquier acuerdo, dejó frases que alimentaron aún más el misterio alrededor de su futuro dentro del programa.

¿Te gustaría y contemplás la posibilidad de participar de un repechaje y volver a la casa? ”, le preguntó Fede Popgold, buscando una respuesta concreta sobre las negociaciones con Telefe.

Lejos de dar definiciones tajantes, Andrea eligió responder con cautela y dejó en evidencia que la experiencia dentro del reality la atravesó mucho más de lo que muchos imaginaban. “Soy fan del programa y de cómo lo lleva Santiago del Moro. Es distinto cuando uno lo ve desde su casa y tiene información del afuera; cuando estás adentro, cada palabra es un cimbronazo. Te quedás recalculando qué quiso decir ”, expresó.

Su respuesta, lejos de apagar las versiones, terminó alimentando todavía más la incertidumbre. En redes sociales, muchos interpretaron sus palabras como una señal de que la puerta para volver sigue abierta, aunque las negociaciones y las condiciones alrededor de su posible regreso todavía parecen estar lejos de resolverse por completo.

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