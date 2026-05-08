Se complicó el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano por una fuerte exigencia vinculada a su hija

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Qué había dicho Andrea del Boca sobre su regreso a Gran Hermano

La posible vuelta de Andrea del Boca a Gran Hermano (Telefe) volvió a encender rumores y expectativas entre los fanáticos del reality. En medio de las negociaciones que todavía continúan abiertas con el canal, comenzó a tomar fuerza una versión que podría convertir su regreso en uno de los momentos más emotivos de esta edición: la posibilidad de compartir la experiencia con su hija, Anna del Boca.

Mientras crecen las especulaciones sobre el repechaje y los posibles reingresos, la actriz habló en el ciclo de streaming La Jugada (Streams Telefe) y, aunque evitó confirmar cualquier acuerdo, dejó frases que alimentaron aún más el misterio alrededor de su futuro dentro del programa.

“¿Te gustaría y contemplás la posibilidad de participar de un repechaje y volver a la casa? ”, le preguntó Fede Popgold, buscando una respuesta concreta sobre las negociaciones con Telefe.

Lejos de dar definiciones tajantes, Andrea eligió responder con cautela y dejó en evidencia que la experiencia dentro del reality la atravesó mucho más de lo que muchos imaginaban. “Soy fan del programa y de cómo lo lleva Santiago del Moro. Es distinto cuando uno lo ve desde su casa y tiene información del afuera; cuando estás adentro, cada palabra es un cimbronazo. Te quedás recalculando qué quiso decir ”, expresó.

Su respuesta, lejos de apagar las versiones, terminó alimentando todavía más la incertidumbre. En redes sociales, muchos interpretaron sus palabras como una señal de que la puerta para volver sigue abierta, aunque las negociaciones y las condiciones alrededor de su posible regreso todavía parecen estar lejos de resolverse por completo.