SIRA: los audios y los chats que revelan presuntas coimas y maniobras para destrabar importaciones

En uno de los intercambios, fechado el 2 de marzo de 2023, Saponara le consulta a Migueles si tenía contactos para “liberar” declaraciones de importación. “Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos”, escribió, en referencia a operaciones vinculadas con autoelevadores y repuestos.

“Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta…o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien”, dice Migueles en uno de los audios.

En otros, agrega: "Ari, querido, escúchame, sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?”, y luego Saponora le confirma la operación y le manda un formulario de la AFIP.

“A lo largo del intercambio ambos interlocutores delinean con mayor precisión el esquema económico de la operatoria. Migueles explica que la aprobación de la SIRA podía obtenerse en un plazo aproximado de una semana o diez días como máximo, y propone estructurar la operación de modo tal que a la empresa importadora se le cobrará un 13% calculado sobre el valor del dólar informal (“al blue”), quedando para ellos un margen aproximado del 2% a dividir entre ambos, luego de afrontar el pago de las sumas necesarias para obtener la aprobación", indica el expediente del que hoy se levantó el secreto de sumario.

Los otros involucrados

Las conversaciones también mencionan a la firma Nemes S H de Fuentes N y Mazza, interesada en importar mercadería por unos US$54.600. Los investigadores sostienen que parte de ese dinero era destinado a “rendir adentro”, en aparente alusión a funcionarios con capacidad de intervenir en el circuito de autorizaciones.

El expediente también involucra a Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, señalado como uno de los nexos para canalizar pedidos hacia personas con influencia sobre las aprobaciones. En los chats, Migueles y Caputto discuten porcentajes, costos y distribución de dinero. En uno de los audios incorporados a la causa, “Pipo” asegura que “el 15 oficial es lo que tenemos que rendir adentro”.

Además de Saponara y Caputto, la investigación menciona a otros intermediarios identificados como “Pato” y “La Señora”, esta última presuntamente vinculada a áreas estatales relacionadas con el sistema SIRA.

La causa avanzó este miércoles con nuevos allanamientos ordenados por Lijo sobre domicilios ligados a empresarios del mundo financiero. Según el juez, las pruebas obtenidas del celular de Migueles fueron clave para profundizar la pesquisa sobre una presunta red de gestores, financistas y funcionarios que habría operado alrededor de las importaciones durante el cepo cambiario.