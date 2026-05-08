En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Audios
EXCLUSIVO A24

SIRA: los audios y los chats que revelan presuntas coimas y maniobras para destrabar importaciones

La Justicia levantó el secreto de sumario en una causa que investiga maniobras con el dólar blue y permisos SIRA.

Chats y audios hallados en el celular de Martín Migueles revelaron presuntas gestiones para acelerar aprobaciones del sistema SIRA durante el último cepo cambiario. (Foto: archivo).

Chats y audios hallados en el celular de Martín Migueles revelaron presuntas gestiones para acelerar aprobaciones del sistema SIRA durante el último cepo cambiario. (Foto: archivo).

El análisis de uno de los celulares secuestrados a Martín Migueles, ex socio y amigo de Elías Piccirillo, expuso un presunto "circuito paralelo" para agilizar aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el último cepo cambiario. Chats y audios incorporados al expediente revelan la existencia de al menos tres intermediarios que ofrecían acelerar permisos de importación a cambio de comisiones que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones, calculadas sobre el dólar oficial o el blue.

Leé también El Tesoro intervino y logró mantener el valor del dólar oficial pero el blue rebotó
el tesoro intervino y logro mantener el valor del dolar oficial pero el blue reboto
Embed

La investigación, encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, apunta al acceso irregular al dólar oficial y a maniobras vinculadas con el mercado paralelo. En ese marco, la Justicia puso bajo la lupa autorizaciones otorgadas entre 2022 y 2023 y ya hay más de 50 personas y empresas investigadas.

Los mensajes peritados

Entre los mensajes extraídos del teléfono de Migueles aparece un contacto agendado como “Ariel Viken”, identificado por los investigadores como Ariel Germán Saponara, abogado con antecedentes laborales en el Gobierno porteño. Según registros oficiales, había ingresado en 2013 a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana y habría continuado vinculado a la administración pública hasta principios de 2025.

En uno de los intercambios, fechado el 2 de marzo de 2023, Saponara le consulta a Migueles si tenía contactos para “liberar” declaraciones de importación. “Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos”, escribió, en referencia a operaciones vinculadas con autoelevadores y repuestos.

“Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta…o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien”, dice Migueles en uno de los audios.

En otros, agrega: "Ari, querido, escúchame, sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?”, y luego Saponora le confirma la operación y le manda un formulario de la AFIP.

“A lo largo del intercambio ambos interlocutores delinean con mayor precisión el esquema económico de la operatoria. Migueles explica que la aprobación de la SIRA podía obtenerse en un plazo aproximado de una semana o diez días como máximo, y propone estructurar la operación de modo tal que a la empresa importadora se le cobrará un 13% calculado sobre el valor del dólar informal (“al blue”), quedando para ellos un margen aproximado del 2% a dividir entre ambos, luego de afrontar el pago de las sumas necesarias para obtener la aprobación", indica el expediente del que hoy se levantó el secreto de sumario.

Los otros involucrados

Las conversaciones también mencionan a la firma Nemes S H de Fuentes N y Mazza, interesada en importar mercadería por unos US$54.600. Los investigadores sostienen que parte de ese dinero era destinado a “rendir adentro”, en aparente alusión a funcionarios con capacidad de intervenir en el circuito de autorizaciones.

El expediente también involucra a Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, señalado como uno de los nexos para canalizar pedidos hacia personas con influencia sobre las aprobaciones. En los chats, Migueles y Caputto discuten porcentajes, costos y distribución de dinero. En uno de los audios incorporados a la causa, “Pipo” asegura que “el 15 oficial es lo que tenemos que rendir adentro”.

Además de Saponara y Caputto, la investigación menciona a otros intermediarios identificados como “Pato” y “La Señora”, esta última presuntamente vinculada a áreas estatales relacionadas con el sistema SIRA.

La causa avanzó este miércoles con nuevos allanamientos ordenados por Lijo sobre domicilios ligados a empresarios del mundo financiero. Según el juez, las pruebas obtenidas del celular de Migueles fueron clave para profundizar la pesquisa sobre una presunta red de gestores, financistas y funcionarios que habría operado alrededor de las importaciones durante el cepo cambiario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Audios
Notas relacionadas
El dólar blue anotó su mayor suba diaria en un mes
Dólar blue: Pesce reivindicó su tarea en el Central y reveló que en su gestión denunciaron y cerraron 136 operadores de cambio
Camionetas, piletas y relojes: los videos del novio de Wanda Nara mientras lo investigan por presuntas coimas
Banner Seguinos en google DESK

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar