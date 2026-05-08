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La Fórmula 1 anunció un cambio clave en el reglamento 2027 tras las críticas de pilotos y fanáticos

La FIA decidió darle nuevamente mayor protagonismo al motor de combustión interna y reducir el peso del sistema eléctrico en los monoplazas.

La Fórmula 1 anunció un cambio clave en el reglamento 2027.  REUTERS

La Fórmula 1 anunció un cambio clave en el reglamento 2027.  REUTERS

La Fórmula 1 confirmó en las últimas horas un importante cambio reglamentario para la temporada 2027 y generó un fuerte impacto entre pilotos, equipos y fanáticos. Luego de las críticas que surgieron desde el inicio de 2026, la FIA decidió darle nuevamente mayor protagonismo al motor de combustión interna y reducir el peso del sistema eléctrico en los monoplazas.

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La decisión se tomó tras una reunión virtual entre directivos de la categoría, representantes de la FIA y los cinco fabricantes de unidades de potencia que participan actualmente en la máxima categoría del automovilismo.

Desde el arranque de esta temporada, distintos pilotos y aficionados cuestionaron el nuevo reglamento técnico por considerar que el componente eléctrico tenía demasiado protagonismo y afectaba el rendimiento, la estrategia y el espectáculo en pista.

Con apenas tres carreras disputadas en 2026, la FIA ya había tenido que introducir modificaciones de emergencia para el Gran Premio de Miami, en busca de mejorar la competitividad y corregir algunos problemas detectados en las primeras fechas del campeonato.

En un comunicado oficial, la entidad explicó que las medidas implementadas en Miami fueron consideradas positivas por equipos y pilotos.

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Franco Colapinto en la última carrera en Miami.

Franco Colapinto en la última carrera en Miami.

“La reunión comenzó con una revisión de los cambios de reglamento recientemente acordados e introducidos en el Gran Premio de Miami. Se consideró que estas medidas, diseñadas para mejorar la seguridad y reducir la acumulación excesiva de puntos, habían mejorado la competición”, señalaron desde la FIA.

Cómo serán los motores de Fórmula 1 en 2027

El principal cambio anunciado apunta directamente al equilibrio entre la potencia del motor de combustión interna y el sistema híbrido eléctrico.

Actualmente, el reglamento proyectaba una participación mucho más equilibrada entre ambas tecnologías. Sin embargo, para 2027 la FIA acordó aumentar nuevamente el protagonismo del motor térmico.

Según detallaron, los nuevos motores tendrán aproximadamente un 60% de potencia proveniente del motor de combustión interna y un 40% del sistema eléctrico.

Además, se prevé:

  • Un aumento de alrededor de 50 kW en la potencia del motor de combustión.
  • Mayor caudal de combustible.
  • Una reducción cercana a 50 kW en la potencia de despliegue del sistema de recuperación de energía (ERS).

“Las medidas acordadas contemplan un aumento nominal de la potencia de los motores de combustión interna junto con una reducción nominal de la potencia de despliegue del sistema ERS”, indicó la FIA en su comunicado.

La medida busca responder a una de las principales demandas de pilotos y fanáticos, quienes reclamaban autos más agresivos, veloces y menos condicionados por la gestión eléctrica.

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El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, atendió las quejas de los fanáticos y los pilotos sobre el actual reglamento de la Fórmula 1. (Foto: Reuters)

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, atendió las quejas de los fanáticos y los pilotos sobre el actual reglamento de la Fórmula 1. (Foto: Reuters)

Los fabricantes todavía deben aprobar los cambios

Aunque el acuerdo ya fue alcanzado en principio, todavía resta una votación definitiva de los fabricantes de motores para que las modificaciones queden oficialmente aprobadas.

La decisión final será clave para definir el rumbo tecnológico de la Fórmula 1 en los próximos años y podría marcar un nuevo equilibrio entre innovación híbrida y espectáculo deportivo.

El cronograma completo del Gran Premio de Canadá

La Fórmula 1 también confirmó los horarios oficiales para el próximo Gran Premio de Canadá:

Viernes 22 de mayo

  • Prácticas libres: 13:30 a 14:30
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:14

Sábado 23 de mayo

  • Carrera Sprint: 13:00 a 14:00
  • Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 24 de mayo

  • Carrera principal: 17:00 horas
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