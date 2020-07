IT 2: guiños y los easter eggs de la segunda película

Cuáles son los mensajes ocultos escondidos en la película IT 2, la adaptación cinematográfica de la famosa obra de Stephen King.

Para aquellos que no la conocen, IT 2 es la segunda parte de una película de terror estadounidense en donde un grupo de niños que viven en el estado de Maine se alían para combatir un payaso diabólico que, cada 27 años, renace hambriento de sangre infantil.

Pennywise es el temerario payaso de IT 2 que tiene la capacidad de transformarse en aquello que más miedo le da a una persona. Este personaje fue inspirado en un asesino en serio llamado John Wayne Gacy más conocido como pogo el payaso. Él asesinaba a sus víctimas adolescentes e infantiles en las fiestas para las que trabajaba como payaso. Así, IT 2 se transformó en la segunda adaptación cinematográfica de la obra de Stephen King inspirada en los 33 asesinatos de este estadounidense.

Easter eggs y Stephen King

En esta segunda versión, Stephen King en It: capítulo 2 graba una escena administrando una tienda de antigüedades mientras bebe de un mate de Independiente (el equipo de fútbol). En este caso existe una doble referencia. Por un lado, se representa al autor original de la novela adaptado en el cine. Y, por otro, se lleva a cabo un simpático homenaje al club independiente del cual es simpatizante el director de la película, Andy Muschietti.

Andy Muschietti

El director de la película Andy Muschietti se da el lujo de aparecer durante unos breves segundos en la pantalla grande de modo desapercibido y sigiloso cuando Eddie regresa de la farmacia. Este accionar también es habitual en Peter Jackson, los hermanos Russo y otros personajes del cine.

Maturin

La adaptación de Muschietti no toma en cuenta el personaje Maturin que sí está presente en el libro. Es una tortuga gigante que guía a los Losers para derrotar al payaso. Si bien, no aparece tal cual el guión en It: capítulo 2 se hizo una referencia. Cuando Ben está visitando su pasado entra en un aula de la escuela y allí se encuentra a una tortuga. Según comentó el director, había una secuencia con una tortuga mucho más grande pero decidió eliminarla para la publicación final.

La araña

Los fieles lectores de King, seguramente recuerden que el payaso se convierte en una araña durante la lectura. El director en la película recrea el animal haciendo que, de la cabeza del payaso, le salgan patas y se desplace de forma arácnida. Además de tener en cuenta el relato original, esta escena representa otro homenaje cinematográfico a John Carpenter en The Thing (1982).

Johnny

En la batalla final de el club de los perdedores con Pennywise, Beverly está atrapada en el baño de mujeres de la escuela. Varias personas que la aterrorizan intentan quebrantar la puerta pero ella lo impide hasta que uno de los personajes logra y exclama: ¡Aquí está Johnny!. Esta es una metáfora a un conocido pasaje escrito en El Resplandor, novela de Stephen King.

Otra referencia a Stephen King, es cuando Bill le dice que Silver fue "lo suficientemente rápido como para vencer al diablo". Esta frase alude a la descripción utilizada en varias ocasiones en la novela, tanto fue así que el epílogo es “Bill Denbrough Beats the Devil".

Críticas

IT 2 recibió críticas mixtas a positivas por parte de la crítica especializada. En las revisiones de Rotten Tomatoes la película posee un 63 % de aprobación basado en 337 reseñas, con un puntaje promedio de 6.1/10.

Por consenso se criticó que: "IT 2 demuestra que más grande no siempre significa más miedo para las secuelas de terror, pero un buen reparto y un enfoque fiel al material fuente mantienen a flote esta continuación.”

Recaudación

En los Estados Unidos esta película recaudó 91 millones de dólares en sus primeros tres días contra 123 millones del lanzamiento de la primera entrega. Además, en 75 mercados internacionales acumuló 94 millones por lo que el total del fin de semana de apertura fue de 185 millones.

La inversión para la filmación fue de unos 79 millones de dólares. En comparación a la primera película, duplica el presupuesto. Y, se estima que la ganancia final fue de 475 millones de dólares.

Reparto

El capítulo dos de IT presenta un elenco compuesto por caras conocidas como James McAvoy, Jessica Chastain y Bill Hader. Además, el conjunto más joven visto por primera vez en IT, incluidos Jaeden Martell, Sophia Lillis y Finn Wolfhard, también regresan para la secuela.