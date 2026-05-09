La picante comparación de Sabrina Rojas entre José Chatruc y Luciano Castro con una frase letal: “Por fin...”

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“Comimos asado, no lo hizo Pepe, pero él cocina muy bien. Lo hizo una persona que contrató él, viste que él es muy espléndido”, comentó de entrada Rojas, dejando en claro lo atento que es su novio cuando recibe invitados.

Pero el momento más explosivo llegó segundos después, cuando profundizó sobre ese rasgo de personalidad que tanto le llamó la atención y terminó exponiendo, indirectamente, a sus relaciones anteriores.

“Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos, pero este es espléndido total, al fin”, disparó sin filtro la actriz, en una frase que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia Luciano Castro y El Tucu López.

Pero como si eso fuera poco, lejos de frenar ahí, Sabrina redobló la apuesta con un comentario que provocó una inmediata reacción en el estudio y desató las carcajadas de todos los presentes, incluido Ángel de Brito.

“Por fin chu... la correcta”, remató entre risas, dejando una declaración tan picante como inesperada sobre su flamante romance con José Chatruc.

Sabrina Rojas - captura Ángel responde

Desde cuándo están juntos Sabrina Rojas y José Chatruc

José Chatruc y Sabrina Rojas acaban de disfrutar unos días de pura intimidad, relax y romance en las costas de Brasil, un viaje que terminó de afianzar el gran momento que atraviesan como pareja.

En el marco del lanzamiento de Guardianes de la gloria, el equipo periodístico que cubrirá el Mundial para Radio La Red AM 910, el ex futbolista dialogó con Intrusos (América TV) y se refirió sincero a su vínculo con la conductora.

“La clase A es la que hace que la prensa quiera saber con quién estás, pero es por ella, no por mí. Antes me pedían fotos a mí, ahora es más por ella”, lanzó José Chatruc, entre risas y con total sinceridad.

Luego recordó cómo comenzó el acercamiento con la actriz: “Teníamos un grupo de amigos con el que compartíamos comidas. Nunca habíamos hablado en profundidad, y un día empecé a hablarle. Yo me tenía una fe bárbara, pero en ese momento no pasaba nada”, confesó.

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Al momento de relatar cómo se dio la definición del vínculo, el ex jugador detalló: “Nos veíamos cada vez más seguido y el título implica otra responsabilidad. La exclusividad ya estaba porque cuando estás bien con alguien no necesitás estar con otra persona”.

Además, explicó que todo se dio de manera relajada y casi espontánea: “Se fue dando medio en tono de juego y terminamos sellando el título, pero en realidad seguimos igual. Creo que fui el primero en decirle ‘te amo’, aunque era como un juego, lo decíamos en broma, no tan literal”, agregó.

En el plano más romántico, este 6 de mayo José Chatruc le dedicó un posteo especial a Sabrina Rojas por su cumpleaños, mostrando públicamente su enamoramiento: “Te amo chinchu je. Hoy cumpleaños Sabrina! ¿Le pueden explotar el Instagram?”, escribió, generando una catarata de mensajes y reacciones en redes sociales.