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Camionetas, piletas y relojes: los videos del novio de Wanda Nara mientras lo investigan por presuntas coimas

En el celular de Martín Migueles, novio de Wanda Nara, aparecieron grabaciones donde exhibe propiedades de lujo, vehículos de alta gama y fiestas en el exterior.

Los peritajes sobre el teléfono de Migueles revelaron videos grabados en medio de la investigación judicial por las SIRA

Los peritajes sobre el teléfono de Migueles revelaron videos grabados en medio de la investigación judicial por las SIRA, que ya tiene más de 50 personas y empresas bajo la lupa. (Foto: captura A24).

Los chats y audios incorporados a la causa que investiga presuntas maniobras con el sistema SIRA no son el único material que apareció en el celular de Martín Migueles, ex socio y amigo de Elías Piccirillo. Durante los peritajes también surgieron distintos videos grabados por el empresario en los que exhibe viajes, propiedades de lujo, camionetas de alta gama y fiestas en el exterior.

Leé también SIRA: los audios y los chats que revelan presuntas coimas y maniobras para destrabar importaciones
Chats y audios hallados en el celular de Martín Migueles revelaron presuntas gestiones para acelerar aprobaciones del sistema SIRA durante el último cepo cambiario. (Foto: archivo).

El contenido fue agregado al expediente que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, donde se investiga una presunta red de gestores y financistas que habría cobrado coimas para acelerar permisos de importación durante el último cepo cambiario.

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En uno de los registros, Migueles aparece rodeado de mujeres mientras anticipa una salida nocturna en el exterior. “Nos estamos yendo al Coco Bongo a romperla toda papá. Si el dólar está ¿cuánto está en Argentina? Está un pedazo perro. Subime la cumbia bebé”, dice mientras graba la escena desde adentro de un vehículo.

En otro video, Migueles muestra una camioneta azul metálico de gran porte y comenta: “Es esta papá, mirá. Me vine a la Capital a buscar una plata y mirá, mirá lo que es rope (perro al revés)”.

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Los investigadores también incorporaron imágenes de una propiedad con pileta de borde infinito, hidromasaje y fogonero. En la grabación, Migueles recorre el lugar mientras le habla a otra persona. “Bueno, tal como me pediste, como no viniste porque se ve que re chu… un hue… Ahí tenés, un fogonero. Después tenés acá el hidro, la pile, con el borde infinito. Y si no pasaste el lote 192, siempre el costado está abierto”, afirma.

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Los videos quedaron anexados a la investigación principal, donde la Justicia analiza el patrimonio, los movimientos y las relaciones del entorno de Migueles en paralelo a las conversaciones sobre presuntas coimas y maniobras para destrabar importaciones mediante el sistema SIRA.

En otro de los videos se ve también un reloj de alta gama y una camioneta blanca 4x4.

La causa por las SIRA y el circuito paralelo bajo investigación

La investigación que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo se centra en presuntas maniobras para acceder al dólar oficial y acelerar autorizaciones de importación durante el último cepo cambiario. El expediente apunta a un supuesto “circuito paralelo” que habría operado entre 2022 y 2023 mediante gestores, financistas y presuntos contactos con influencia dentro del sistema SIRA.

La causa tomó impulso tras el análisis de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, ex socio y amigo de Elías Piccirillo. De esos dispositivos surgieron chats, audios, formularios y conversaciones donde se hablaba de porcentajes, plazos y pagos vinculados a aprobaciones de importación.

Según el expediente, las presuntas coimas oscilaban entre el 10% y el 15% del monto involucrado y se calculaban sobre el valor del dólar blue. Los investigadores sostienen que el esquema prometía destrabar permisos en apenas una semana o diez días, cuando esos trámites podían tardar varios meses.

La Justicia ya investiga a más de 50 personas y empresas. En los últimos días, además, Lijo ordenó nuevos allanamientos sobre empresarios ligados al mundo financiero luego de que se levantara el secreto de sumario de una parte de la causa.

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