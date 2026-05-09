El inesperado pedido de Morena Rial a la Justicia que podría cambiar su futuro inmediato

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Sin embargo, no todo fue positivo para la hija del ex conductor de Intrusos. Días atrás también recibió una advertencia judicial luego de realizar fuertes publicaciones en sus redes sociales tras el fallecimiento de un amigo cercano. A raíz de esos mensajes difundidos en Instagram, debió presentarse ante la Justicia acompañada por Jorge Rial y Rocío Rial, ya que el uso de redes sociales podría estar condicionado mientras cumple la prisión domiciliaria.

En ese contexto, Santiago Riva Roy también sorprendió al revelar cuáles serían los planes laborales de la mediática en caso de obtener la libertad condicional. "Ya está negociando para ir al formato de los gemelos en España y pide cinco mil dólares", lanzó el periodista sobre una posible propuesta internacional que estaría analizando.

La revelación generó dudas en el estudio y fue Pepe Ochoa quien quiso saber si, en esa situación judicial, la joven tendría permitido salir del país. "Sí, en este caso sí", respondió el panelista, dejando entrever que una eventual libertad condicional podría habilitarla a viajar bajo determinadas condiciones legales.

Así, mientras aguarda la decisión final de la Justicia, Morena Rial intenta sostener una rutina enfocada en su hijo, sus estudios y el cumplimiento de las medidas judiciales. Pero todo indica que la resolución que se conocería en los próximos días podría marcar un antes y un después en su vida, tanto a nivel personal como judicial.

Morena Rial

Por qué Morena Rial está bajo arresto domiciliario

La situación judicial de Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la Justicia bonaerense le concediera la modalidad de arresto domiciliario en medio de la causa en la que está acusada de integrar una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad “escruche” en distintas localidades del conurbano norte.

La hija de Jorge Rial continúa detenida, aunque ya no dentro de una unidad penitenciaria. La medida fue otorgada por la Cámara de Casación Penal bonaerense, que resolvió que la joven pueda transitar la prisión preventiva desde un domicilio particular y bajo monitoreo electrónico mediante tobillera.

De acuerdo a la investigación, Morena está imputada por su presunta participación en una organización delictiva que desvalijaba viviendas en zonas como Villa Adelina, Martínez y otros puntos del norte del Gran Buenos Aires. Según consta en la causa, el rol que habría tenido dentro de la banda no estaba vinculado directamente al ingreso a las casas, sino más bien a tareas logísticas relacionadas con los hechos investigados.

El expediente judicial incluye distintos episodios ocurridos entre 2024 y 2025. Morena Rial había sido arrestada el 10 de octubre de 2025 y desde entonces permaneció alojada durante varios meses en la Unidad Penitenciaria 51 de Mujeres de Magdalena.

Morena Rial

La decisión de concederle el arresto domiciliario estuvo relacionada con distintos factores evaluados por la Justicia. Uno de los puntos centrales fue el interés superior de su hijo menor, Amadeo, y la necesidad de preservar el vínculo con su madre. Además, también se tuvo en cuenta el acompañamiento familiar que recibe, especialmente por parte de su padre Jorge Rial y de su hermana Rocío.

A su vez, los jueces consideraron que Morena cumplía con los requisitos exigidos para acceder a esta modalidad de detención, entre ellos permanecer en el domicilio fijado por la Justicia y respetar todas las medidas impuestas dentro del proceso judicial.

De esta manera, Morena Rial no recuperó la libertad, sino que continúa detenida mientras avanza la investigación en su contra. La diferencia es que ahora cumple la prisión preventiva fuera del penal y bajo estrictas condiciones de control electrónico, a la espera de que se defina cómo seguirá la causa por su presunta participación en la banda de robos que operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense.