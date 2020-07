Ivana Icardi enfrentó las críticas por su aumento de peso: "Lo que disfruté comiendo no tiene precio"

Ivana Icardi

Esta semana, Jimena Barón fue criticada por su aspecto físico y esta vez, Ivana Icardi también fue objeto de fuertes comentarios en las redes sociales luego del cambio físico que tuvo en pocos meses al engordar 14 kilos después del reality en el que participó, "Supervivientes 2020".

Con un descargo en redes sociales, la ex de Luifa Galesio habló de su alimentación: "No me quiero venir arriba, pero bajé unos 10 kilos", fue el comentario de la hermana de Mauro Icardi a un integrante del programa que la sometió a la balanza: "13,700".

A pesar de los kilos subidos, se lo tomó con humor: "Casi 14 kilos! Madre mía, es que lo noto. Mi marca registrada eran los flotadores y el culo gordo y ahora no hay nada de eso".

Sin embargo tras su salida del programa, comenzó a subir nuevas imágenes de su cuerpo pero fue duramente criticada en redes sociales por los cambios físicos y decidió realizar un descargo.

"Desde que llegué de la isla no he parado de leer comentarios como: ‘Te tienes que cuidar, no engordes, que no te pase factura el efecto rebote’. ¿Les soy sincera? Después de estar 3 meses sin comer todo lo que me apetecía, me fue inevitable llegar y que el cuerpo me pidiera todo eso por lo que moría y no podía comer. Quizás lo hice de manera descontrolada", señaló Ivana.

"Mea culpa: yo también me he machacado un poco algún día que otro, porque obviamente había quedado con un cuerpo mucho más tónico, estilizado, y en mes y medio volví a mi cuerpo de siempre (el que no se priva de nada). ¿Que he engordado? Sí, recuperé todos los kilos que perdí y más, pero lo que he disfrutado comiendo no tiene precio. Ahora estoy tratando de llevar una rutina más sana e incluso estoy haciendo un poco de ejercicio, sin privarme de nada, solo sin pasarme (sobre todo con lo dulce). Si con algo me quedo de todo esto es que los extremos no son buenos, ni lo poco, ni la exageración. Así que, como todo en la vida, consiguiendo el equilibrio seguro que lo voy a llevar mejor", concluyó.