Julieta Nair Calvo reveló por qué no aceptó estar en "Masterchef celebrity"

Julieta Nair Calvo

Hace unas semanas, Julieta Nair Calvo se mostró disconforme con la propuesta gastronómica de "Masterchef celebrity", Telefe, y lo hizo saber públicamente con un mnensaje en Twitter.

"Y no soy vegetariana eh, pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne", indicó la actriz.

Y remarcó: "Ya siento hasta que no está bueno... Es mi opinión. El programa me divierte mucho! No se enojen".

Lo cierto es que ante esa crítica al ciclo gastronómico, Julieta respondió si aceptaría sumarse al reality: “Si te lo proponen, ¿aceptarías estar en Masterchef?”, le consultó un seguidor a través de Instagram.

A lo que ella reveló que ya fue tentada pero prefirió no aceptar: “Me lo propusieron pero preferí que fueran los que saben bien de cocina. Pensé que lo mío podía ser papelón, jaja, y a decir verdad, los realitys me asustan un poco. Igual lo miramos en casa y nos encanta".