Julieta Prandi estaría de novia con un reconocido músico: "Él volvió a la Argentina y regresó el fuego"

Julieta Prandi

Guido Záffora dio la primicia en el ciclo "Intrusos". Julieta Prandi ya no está sola.

"Después salieron una vez, antes de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Él se fue a Miami con su ex pareja, y sus hijos. Entonces se enfrió la relación, pero ahora él volvió a la Argentina y regresó el fuego. Ya están juntos. Es un amor de poco tiempo", reveló el periodista.

Y añadió: "Se conocieron por amigos en común y después siguieron en las redes sociales, a través de comentarios y likes que intercambiaron. Empezaron a principio de año, hace tiempo vienen chateando".

Ella, en tanto, reconoció que no está sola en el programa "Estelita en casa", con Jey Mammon. "No, no estoy sola. No voy a contar nada, pero estoy muy bien. Estoy ya en una relación. Estoy muy bien en una relación", dijo Prandi.

"El amor de Julieta Prandi es el cantante y músico Emanuel Ortega", afirmó Záffora.

El hijo de Ramón Palito Ortega terminó su relación con la modelo Ana Paula Dutil, luego de varios idas y vueltas. Juntos fueron padres de Bautista e India Ortega, de 20 y 15 años, respectivamente.