Karina La Princesita pidió que los trabajadores puedan retomar sus actividades como ocurre en la tevé

Karina La Princesita

Karina La Princesita es una de las jurados confirmadas para el "Cantando 2020" de "ShowMatch" y ante la consulta de sus seguidores de Instagram explicó por qué aceptó la propuesta y pidió que los trabajadores argentinos puedan retomar sus actividades respetando los protocolos saniatarios.

LEÉ TAMBIÉN: La hija de Karina La Princesita y El Polaco confesó que sufre cyberbullying

"¿Qué es lo que te llevó a aceptar la propuesta de Ángel de Brito?", fue la primera pregunta de sus fans. Y la cantante tropical respondió: "Primero pienso que poder laburar hoy es una bendición que hay que agradecer, ya que muchos desarían poder trabajar. De todos modos creo que si en TV dejan trabajar cumpliendo extremadamente los protocolos, como será este programa, también deberían tener los mismos derechos a trabajar los demás en las mismas condiciones. Además creo que hoy, después de tantos días de encierro, contribuir con el entretenimiento es importante. Si no, nos volvemos locos, si es que ya no lo estamos".

Karina La Princesita

Consultada sobre el tipo de jurado que va a ser, adelantó que será "Justo" y dio su opinión sobre los participantes: "Hay muchas voces hermosas y una historia del Cantando donde no siempre ganan las voces sino el carisma o la humildad, cosa que algunos muy buenos cantantes no tienen y viceversa. Todo puede pasar".

En cuanto a los rumores por llevarse mal con Laurita Fernández, la co-conductora del reality, aclaró: "Me encanta Laurita. Pero desde antes ya. No de chupamedias ahora. Yo suelo sostener lo que digo, no cambio con las circunstancias".

LEÉ TAMBIÉN: Karina La Princesita contó el intento de acoso sexual que sufrió cuando era niña

También aprovechó para responder algunas preguntas en referencia a momentos difíciles de su carrera: "Vi muchas cosas tan duras. Hay cosas que no están bien, como cierta explotación, pero que se ve en todos lados. No la estoy naturalizando, sólo que no es algo que se pueda ver sólo en este ambiente".