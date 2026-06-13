Hallaron a una mujer calcinada dentro de un auto: la estremecedora hipótesis de lo que pasó

En paralelo, las cámaras de seguridad de la zona aportaron una pista considerada clave para la causa: las imágenes registraron a un hombre descendiendo del automóvil y alejándose del lugar poco antes de que el vehículo comenzara a arder. Los investigadores buscan identificarlo y establecer qué vínculo tuvo con la muerte de la mujer.

Qué se sabe de la mujer que fue encontrada calcinada dentro de un auto

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De acuerdo con la información periodística que trascendió, Lazarte se encontraba en situación de calle desde la adolescencia y era conocida en el sector donde ocurrió el hallazgo. También se divulgó que era madre de cuatro hijos.

Por el momento no hay detenidos, mientras los investigadores intentan reconstruir sus últimas horas y los contactos que mantuvo antes de su asesinato.