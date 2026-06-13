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Hallaron a una mujer calcinada dentro de un auto: la estremecedora hipótesis de lo que pasó

La víctima tenía 41 años y fue encontrada sin vida dentro de un vehículo incendiado en Tucumán.

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La víctima tenía 41 años y fue encontrada sin vida dentro de un vehículo incendiado en Tucumán. Foto: La Gaceta.

La víctima tenía 41 años y fue encontrada sin vida dentro de un vehículo incendiado en Tucumán. Foto: La Gaceta.

Una mujer de 41 años fue encontrada muerta y calcinada dentro de un auto incendiado en la capital de Tucumán. El estremecedor hallazgo ocurrió durante la madrugada de este sábado y dio inicio a una investigación que tiene como principal hipótesis un femicidio.

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La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, conocida entre familiares y allegados como "Piba", según informaron medios locales. Su cuerpo apareció en el interior de un vehículo que se incendiaba sobre la calle Francia al 1100, en la zona este de San Miguel de Tucumán. Fueron vecinos quienes alertaron al 911 al observar las llamas que salían del rodado.

Tras la llegada de la Policía y los bomberos, el fuego fue controlado y se descubrió el cadáver en el asiento trasero del vehículo. A partir de ese momento se desplegó un operativo con personal de Criminalística y peritos forenses para preservar la escena y recolectar evidencia que permita reconstruir lo sucedido.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un cable alrededor del cuello de la víctima. Ese hallazgo reforzó la sospecha de una muerte violenta y abrió la posibilidad de que el incendio haya sido provocado para ocultar rastros del crimen.

En paralelo, las cámaras de seguridad de la zona aportaron una pista considerada clave para la causa: las imágenes registraron a un hombre descendiendo del automóvil y alejándose del lugar poco antes de que el vehículo comenzara a arder. Los investigadores buscan identificarlo y establecer qué vínculo tuvo con la muerte de la mujer.

Qué se sabe de la mujer que fue encontrada calcinada dentro de un auto

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De acuerdo con la información periodística que trascendió, Lazarte se encontraba en situación de calle desde la adolescencia y era conocida en el sector donde ocurrió el hallazgo. También se divulgó que era madre de cuatro hijos.

Por el momento no hay detenidos, mientras los investigadores intentan reconstruir sus últimas horas y los contactos que mantuvo antes de su asesinato.

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