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Juana Repetto se mostró sin filtros a cuatro meses de ser mamá y reveló cómo se siente

A corazón abierto, Juana Repetto mostró una imagen muy personal y reflexionó sobre el posparto, las inseguridades y la importancia de sentirse contenida en esta etapa.

13 jun 2026, 14:33
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Juana Repetto se mostró sin filtros a cuatro meses de ser mamá y reveló cómo se siente

Acostumbrada a mostrar distintos aspectos de su vida personal a través de las redes sociales, Juana Repetto volvió a abrir una ventana a su intimidad con una publicación que no pasó desapercibida. La actriz e influencer suele compartir con sus seguidores tanto momentos cotidianos como reflexiones profundas sobre su realidad familiar y emocional, y esta vez eligió hablar de un tema que atraviesa desde el nacimiento de su tercer hijo.

A cuatro meses de haber dado a luz a Timoteo, Juana compartió una selfie tomada frente al espejo en la que expuso cómo luce actualmente su cuerpo. Junto al video -al que sumó atrás otro de unas semanas atrás-, escribió un extenso descargo donde relató las emociones, dudas e inseguridades que le generó el proceso de recuperación física tras el embarazo.

En ese contexto, reconoció que no fue sencillo para ella animarse a mostrar esa faceta tan personal. Sin embargo, consideró importante hacerlo para acompañar a otras mujeres que pueden estar atravesando experiencias similares. “Así se ven algunos cuerpos post parto, me cuesta mostrar esto, pero es parte del proceso”, expresó al comienzo de su reflexión.

La influencer recordó que tiempo atrás la situación la afectaba mucho más y que observar los cambios físicos le despertaba preocupación. Con el correr de las semanas, logró modificar esa mirada y transitar el proceso con mayor comprensión. “Hoy, viendo que de a poco todo se acomoda y que cuando yo vuelvo al eje, todo vuelve... me parece cero grave. Pero en su momento me costó y me hizo bien sentirme validada, así que si estás en la misma, te entiendo y te abrazo”, escribió, buscando generar empatía con quienes atraviesan circunstancias parecidas.

Además, contó que decidió pedir ayuda cuando sintió que no podía afrontar sola la situación. Según relató, aprovechó una consulta médica de rutina para buscar orientación profesional y luego se incorporó a un grupo enfocado en el descenso de peso, una experiencia que le permitió sostener hábitos saludables. “No estaba pudiendo sola y fui a buscar ayuda. Me hice el reseteo y después entré a un grupo que me ayuda muchísimo a sostener estos hábitos hasta que se vuelvan a instalar”, reveló.

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En otro tramo de su mensaje, Juana Repetto profundizó sobre el vínculo que mantiene con su imagen corporal y admitió que ciertas experiencias del pasado todavía influyen en cómo vive esta etapa. Aunque aseguró que aún no alcanzó el bienestar que desea, reconoció avances importantes. “Hoy no me siento del todo feliz, supongo que tiene que ver con la herida que arrastro por haber sufrido tanto de chica en relación a mi cuerpo, pero me siento encaminada”, señaló.

La actriz destacó que gran parte de esa mejoría tiene que ver con cambios implementados en su día a día. Entre ellos mencionó una alimentación más equilibrada y una mejor organización familiar alrededor de las comidas. “Siento que volví a las bases, principalmente me estoy alimentando muchísimo mejor, incluso comiendo en mayor cantidad y calidad, y estoy mucho más organizada con las comidas. Eso nos organiza a todos en casa”, explicó.

Por último, manifestó que poco a poco está recuperando la confianza en sí misma y reencontrándose con aspectos de su personalidad que sentía alejados. “Estoy empezando a volver a sentirme ‘Jua’, animándome de a poco a vestirme como me gusta y sintiéndome un poco mejor conmigo misma”, escribió.

Como suele ocurrir con sus publicaciones más personales, el posteo generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. Muchas mujeres le agradecieron la sinceridad con la que abordó el tema y destacaron la importancia de mostrar una mirada real sobre el postparto. Para cerrar, la influencer dedicó unas palabras a quienes la acompañan diariamente desde las redes: “Gracias a todas por cada palabra y por la compañía de siempre, vamos de a poco pero ahí vamos... firmes”.

Juana Repeto a 2 meses y 4 meses del nacimiento de Timoteo

Cuándo nació el tercer hijo de Juana Repetto

Juana Repetto atraviesa una etapa muy especial de su vida tras la llegada de su tercer hijo, Timoteo, quien nació el 12 de febrero de 2026. El bebé es fruto de su relación con Sebastián Graviotto, de quien curiosamente se separó poco antes de quedar embarazada, y llegó al mundo mediante una cesárea.

Juana Repetto y Timoteo

Con la llegada del nuevo integrante, la actriz e influencer se convirtió en madre de tres varones. Su hijo mayor es Toribio, nacido en 2016 mediante inseminación artificial con un donante anónimo, mientras que Belisario nació en 2021 y también es hijo de Graviotto.

Juana Repetto con sus3 hijos

Días después del parto, Juana compartió en sus redes una emotiva imagen junto a sus tres hijos y expresó su felicidad por la familia que formó. De esta manera, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech disfruta de una nueva etapa junto a Toribio, Belisario y el pequeño Timoteo.

     

 

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