Lali Espósito confesó que tuvo coronavirus en España y no descartó enamorarse de otra mujer

Lali Espósito

Tras las imágenes que aparecieron en donde se la ve a los besos con el director David Victori, Lali Espósito sorprendió al confesar que tuvo coronavirus en España.

La actriz y cantante se instaló hace meses en ese país por la filmación de la ficción "Sky Rojo", serie que la tendrá como una de las protagonistas, y contó que pasó por el contagio del Covid-19.

“Muchos del rodaje hemos pasado el Covid. Esto es algo que no se sabe pero hace unos meses lo pasé acá, en España. La vuelta mía al rodaje fue súper intensa en cuanto a protocolo”, comenzó Lali en una entrevista con Clarín.

E indicó: “Tuve los síntomas obvios. Fiebre, que gracias a eso pude saber que era Covid. Tenía tos, se me fueron el gusto y el olfato por siete días, que es un drama espantoso. Y después, estuve en mi casa hasta que de todos los estudios terminé dando negativo".

"Es un virus que nos vino a joder la vida un poco a todos y, particularmente porque lo pasé, puedo decir humildemente, porque hay gente que la ha pasado peor que yo y gente que ha perdido la vida, que sufro mucho cuando se lo banaliza. Se le quiere quitar peso. No es un tema para boludear. Hay que tomárselo en serio. No es sólo ser responsable por tu salud sino por la de los demás. Creo que eso pone en tela de juicio la ética, la moral y el amor por el otro, y de cada individuo en la sociedad. Creo que eso deja ver cosas muy malas y muy buenas", reflexionó la artista.

Y luego de la separación con Santiago Mocorrea, no descartó enamorarse de una mujer: "Me veo enamorándome de alguien de mi mismo sexo. Soy muy enamoradiza y, naturalmente, siempre tuve relaciones con hombres, pero nunca diría que no me podría enamorar de una mujer. Conozco chicas increíbles de las que me podría enamorar tranquilamente".