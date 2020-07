Laurita Fernández explicó por qué no hay vuelta atrás con Nicolás Cabré: "Él cambió su..."

Laurita Fernandez

A casi dos meses de confirmar su separación de Nicolás Cabré, Laurita Fernández abrió su corazón y habló sobre la nueva etapa de su vida.

La bailarina contó en una entrevista con "LAM" (El Trece) que tuvo una profunda charla con el actor tras la ruptura y que concluyeron que no hay reconciliación posible.

"¿La posibilidad de volver está cerrada?", le consultó Ángel de Brito a Laurita quien, con claridad y firmeza, respondió: "Tuvimos una charla. Hay mucho amor, él es una persona que no dejo de querer de un día para el otro, pero cuando hablamos, el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente".

Y agregó: "Él cambió su proyecto de vida por completo y yo no sé cuál es el mio, pero no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes. Antes estábamos en la misma sintonía, pero después de esta ruptura él cambió su manera de proyectarse a futuro y no estoy dispuesta a adaptarme a él".

Luego, Laurita agregó que ella aún sueña con armar su propia familia y tener hijos: "Él fue con la primera pareja que proyecté cosas en serio, en grande. Armar mi propia familia... Y a futuro, ese proyecto, en mí, sigue estando".

