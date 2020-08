Leticia Brédice confesó que fue la "groupie" de un reconocido actor con el que terminó saliendo

Leticia Brédice

"Estaba enamorada", con esa frase, Leticia Brédice contó en una entrevista radial que durante décadas estuvo enamorada de un reconocido actor al que pudo conocer y con el que tuvo una relación extra laboral.

"Cuando era muy pequeña me re enamoré, cuando hacía teatro, de Germán Palacios. Me enamoré mucho de él. Él estaba haciendo en teatro El loco de Asís. Habían carteles de él en la calle. Le dije a un amigo que vayamos con un cutter a cortarlo porque me lo quería llevar a mi casa. Lo saco con mi amigo. Él no lo sabe. Capaz ahora se entera. Me le llevé el cuadro", añadió la actriz en charla con "El after de la previa" que conducen Celeste Muriega y Tucho por UrbanaBa.

Lo cierto es que ese amor platónico se convirtió en real porque Leticia y German fueron pareja durante algunos años.

"Estuvo durante años pegado en mi casa. Luego un día me vinieron a buscar para hacer un programa en El Nueve, era Sin Condena. ¿Y quién estaba? Germán Palacios", contó la renombrada artista.

"Desde los 13 años tuve el cartel colgado en mi casa hasta hace 5 años atrás", afirmó con gracia.

La historia de ambos de concretó en una fiesta luego de una grabación de "Sin condena". "Él me invitó a una fiesta, a mi no me gustan muchos las fiestas, siempre fui media COVID, de aislarme, fuimos, y como no me dijo nada decidí irme al balcón. Ahí vino él y apenas dijo ´sos muy linda´ me lo chapé", contó Brédice.