Listorti duro con Nicole Neumann tras su viaje de cumpleaños: "En Miami aparentemente contagia menos"

José María Listorti fue muy picante a la hora de presentar la noticia del viaje de Nicole Neumann a Miami para celebrar sus 40 años en plena pandemia.

El conductor de "Hay que ver", El Nueve, que se recuperó hace poco de coronavirus, fue implacable en su relato al hablar del viaje de placer de la modelo con sus hijas.

"En Miami aparentemente contagia menos. Vos ahí podes estar de joda, con luces, de cumpleaños, pero acá en Argentina te estornuda un productor y se arma un quilombo terrible", lanzó con ironía.

Y agregó aún más picante: "Es lo que hacemos todos, cuando cumplimos años nos vamos a Miami".

"¿Quién no festeja los 40 años en Miami, con Covid? No, la vida de mierda que tiene Nicole es terrible, me da mucha pena", aseguró Listorti.

La modelo se había molestado hace unos días ante las versiones que había viajado al exterior sin sus hijas.