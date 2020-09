Lizardo Ponce se indignó por las chicanas de Oscar Mediavilla: "Un poco de más seriedad"

Lizardo Ponce Oscar Mediavilla

Lizardo Ponce se indignó por la devolución con chicanas de Oscar Mediavilla en el "Cantando 2020", El Trece.

El participante se enojó luego de escuchar algunas observaciones con ironía del integrante del jurado.

"Pareciera que estuvieras que estás cantando en broma. Sé que le estás poniendo mucho empeño pero estas muy lejos de lo que deberías estar haciendo", indicó el jurado.

Lizardo Ponce

Y agregó: "Es una impresión particular, creo que hay trabajar mucho. Hay magos que trabajan y que tal vez pueden ayudarlo".

"¿Cómo magos? Si me vas a dar una devolución me parece que tiene que haber más seriedad. Está mi coach y hay un trabajo, no vengo a hacerlo en broma", le retrucó el influencer.

"No me enojo. Entiendo que te hagas el gracioso, pero me gustaría que se respete en la devolución", agregó Ponce.